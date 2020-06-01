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В Швеции скрывают данные о совещаниях по коронавирусу — Sveriges Radio 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
В Швеции скрывают данные о совещаниях по COVID-19
Фото: Reuters
Агентство общественного здравоохранения Швеции отошло от соблюдения своих собственных процедур, так как коронавирусная инфекция начала распространяться в Швеции настолько быстро, что теперь записи встреч врачей по инфекционному контролю держатся в секрете. Об этом 1 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Каждую неделю Агентство общественного здравоохранения проводит удаленные конференции со специалистами по инфекционному контролю, находящимися в разных регионах Швеции. С января этого года главная тема телефонных разговоров является эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Сообщается, что журналисты Sveriges Radio решили проверить содержимое отчетов, публикуемых после каждой встречи. Выяснилось, что записи встреч, которые велись до 17 марта этого года, сильно отличаются от того, о чем заявляется властями и ответственными службами публично. Среди прочего, журналисты отмечают, что публикуемые отчеты содержат неполную информацию о состоянии готовности аварийных служб.
Такое сокрытие, заключающееся в отказе публиковать заметки встреч, подтвердили в Агентстве общественного здравоохранения Швеции:
«Агентство общественного здравоохранения Швеции впредь не будет обнародовать какие-либо записи с этих встреч, посвященным ситуации с COVID-19».
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В мире , Швеция
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