Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», во многих населенных пунктах Соединенных Штатов Америки начались массовые акции протеста из-за гибели в ходе задержания полицейскими в городе Миннеаполисе, штат Миннесота, афроамериканца Джорджа Флойда.

Поздним вечером 30 мая в столице США Вашингтоне несколько сотен протестующих стали бросать различные предметы в сотрудников правоохранительных органов у здания Белого дома — резиденции президента страны.

В этот момент Трамп, его жена Мелания и их 14-летний сын Бэррон были отведены сотрудниками Секретной службы в бункер — таков протокол защиты президента в случае, если Белому дому угрожает опасность. Трампы пробыли в бункере около часа, пока протестующие не были разогнаны.