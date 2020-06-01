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Трамп спрятался в бункере 

Артём Кульша и ещё 12 5 минут назад
Президент США Дональд Трамп прятался в бункере во время протестов у своей резиденции. Об этом сообщает The New York Times.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», во многих населенных пунктах Соединенных Штатов Америки начались массовые акции протеста из-за гибели в ходе задержания полицейскими в городе Миннеаполисе, штат Миннесота, афроамериканца Джорджа Флойда.
Поздним вечером 30 мая в столице США Вашингтоне несколько сотен протестующих стали бросать различные предметы в сотрудников правоохранительных органов у здания Белого дома — резиденции президента страны.
В этот момент Трамп, его жена Мелания и их 14-летний сын Бэррон были отведены сотрудниками Секретной службы в бункер — таков протокол защиты президента в случае, если Белому дому угрожает опасность. Трампы пробыли в бункере около часа, пока протестующие не были разогнаны.
The New York Times отмечает, что бункер под резиденцией президента почти не использовался с 11 сентября 2001 года — в тот день во время терактов там прятались тогдашние президент США Джордж Буш-младший и вице-президент Дик Чейни.
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В мире , Видео , США , Джордж Буш , Дональд Трамп , МВД , New York Times
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