Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Голливуде уничтожили звезду Трампа 

Lenta.ru и ещё 1 20 минут назад
В Голливуде уничтожили звезду Трампа
Фото: @BenjaminEnfield
На Аллее славы в Голливуде неизвестные разбили звезду Дональда Трампа. Об этом в Twitter сообщил портал The Academy Music Business.
Причина такого поступка неизвестна. Предположительно, это связано с протестами, которые охватили десятки городов США и сопровождаются беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста.
Это не первый случай акта вандализма по отношению к звезде 45-го президента США. Так, в июле 2018 года неизвестный мужчина пришел на Аллею славы с гитарным чехлом, вытащил из него кирку и разнес монумент в крошки. Затем злоумышленник самостоятельно вызвал полицию и ушел. Позднее стало известно, что мужчина сдался стражам порядка.
Памятный знак с именем Трампа установили около кинотеатра Dolby в 2007 году. Его наградили за работу ведущим на собственном телешоу The Apprentice.
Видео дня. SpaceX впервые запустила ракету с астронавтами к МКС
Последние новости
Илон Маск по-русски ответил Рогозину Илон Маск по-русски ответил Рогозину США впервые за девять лет отправили людей на МКС США впервые за девять лет отправили людей на МКС В Кремле понадеялись на отмену ограничительных мер к 24 июня В Кремле понадеялись на отмену ограничительных мер к 24 июня
Комментарии 1
В мире , Происшествия , США , Дональд Трамп , Голливуд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
Видео
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
01:17
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
01:08
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
00:45
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
01:00
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Москвич с пистолетом и ножом угрожал пассажирам метро
01:08
Москвич с пистолетом и ножом угрожал пассажирам метро
Происшествия Криминал
Между Россией и США разгорается новый скандал
01:35
Между Россией и США разгорается новый скандал
Политика В мире
В Крыму рассказали о начале курортного сезона
01:19
В Крыму рассказали о начале курортного сезона
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение