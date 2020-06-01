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В столицу США ввели войска 

Lenta.ru и ещё 10 23 минуты назад
В Вашингтоне и округе Колумбия на фоне беспорядков введен комендантский час и задействована Нацгвардия (резерв Армии США). Об этом сообщила столичный мэр Мюриэл Боузер в своем Twitter.
Комендантский час будет действовать до шести утра первого июня (13:00 по МСК — прим. Ленты.ру). Нацгвардия будет заниматься поддержкой столичного управления полиции.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне сотрудники полиции обстреляли протестующих капсулами со слезоточивым газом. Участники беспорядков стали забрасывать правоохранителей бутылками с водой, а затем подошли вплотную к оцеплению. После применения спецсредства демонстранты разбежались.
Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.
Власти США заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма. В ходе таких столкновений огнестрельные ранения получили два полицейских, один из которых скончался.
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В мире , Видео , США , Lenta.ru
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