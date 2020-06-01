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Бывший боец Айдара рассказал, как пытали ополченцев ЛНР 

Уника Новости 6 часов назад
Бывший боец Айдара рассказал о пытках ополченцев
Фото: РИА Новости
Украинский журналист и правозащитник Юрий Асеев, ранее проходивший службу в штурмовом батальоне «Айдар», рассказал о методах, которые применялись к попавшим в плен ополченцам из самопровозглашенных республик. Своими воспоминаниями про 2014 год он поделился с изданием «Спектр».
В интервью Асеев рассказал о том, как в 2014 году его отправили допрашивать ополченца из поселка Счастье. По его словам, пленный находился в тяжелом состоянии, самостоятельно стоять он не мог, а условия его содержания «были далеко не гуманными».
«Я подошел к камере и попросил его выйти, он ответил, что не может. После этого он задрал штанину, а там торчит кость ноги. Вокруг кости всё уже черное. Он сидел на полу, вытянув ноги вперед, кругом полнейшая антисанитария. Я поинтересовался, был ли врач. Никого не было. Через некоторое время он умер», — сообщил Асеев, пояснив, что медика не пускали к пленным, поскольку глава батальона Сергей Мельничук находился в Киеве на очередном политическом шоу.
«Ранее мне сказали, что одному из пленных отпилили руку… Я сам слышал, как кто-то орал жутким голосом в подвале», — продолжил он.
По словам Асеева, когда Мельничук вернулся на позиции, он в резкой форме ему все высказал. «После нашего разговора он психанул и приказал меня самого посадить в подвал, а позже меня исключили из батальона», — заключил журналист.
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Комментарии 4
В мире , Сергей Мельничук
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