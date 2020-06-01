Бывший боец Айдара рассказал о пытках ополченцев

Бойцы батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Айдар» применяли пытки по отношению к ополченцам. Об этом, как сообщают «Известия», заявил бывший участник формирования Юрий Асеев.

Асеев, как сообщал «Рамблер», — украинский журналист. В 2014 году он проходил военную службу в Донбассе в составе «Айдара». На днях он рассказал, как однажды получил приказ допросить человека, заподозренного в сепаратизме, а именно командира одной рот ополчения из поселка Счастье.

По словам Асеева, подозреваемый содержался в далеко не гуманных, антисанитарных условиях и пребывал в тяжелом состоянии — у него был открытый перелом ноги. Ему очевидно не оказывалась никакая медицинская помощь. Некоторое время спустя задержанный умер.

«Ранее я слышал о том, что кому-то из пленных отпилили руку…» — добавил журналист.