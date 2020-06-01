Губернатор Флориды мобилизовал Нацгвардию

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Губернатор американского штата Флорида Рональд Де Сантис мобилизовал бойцов Национальной гвардии для поддержания порядка на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Хелен Агирре Ферре на своей странице в Twitter.

«Вчера губернатор Де Сантис активировал силы Национальной гвардии Флориды. В настоящее время в Мирамаре 150 гвардейцев, 150 в Кэмп-Блендинге и 100 в Тампе. Эти специально обученные подразделения поддерживают правоохранительные органы в целом ряде сфер», — указала она.

Ранее сообщалось, что власти штата Нью-Йорк готовы задействовать Национальную гвардию, если это потребуется на фоне массовых протестов, начавшихся в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.