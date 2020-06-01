Какой праздник 1 июня 

В понедельник, 1 июня, отмечаются Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока и День Северного флота России . В этот день родилась актриса Мэрилин Монро и умер французский модельер Ив Сен-Лоран.

Накануне, 31 мая, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день без табака, Всемирный день борьбы с неравенством, Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом и День российской адвокатуры.

В народном календаре славян 1 июня — Устин и Харитон, Июньский погодоуказатель. В этот день гадали о погоде в июне и сравнивали с тем, что сказал Григорий-летоуказатель 10 января.

1 июня зафиксировано первое письменное упоминание о шотландском виски (1495 год), учрежден Орден Святого Александра Невского (1787), англичанин Джон Росс открыл северный магнитный полюс (1831), на всей территории США запретили рабство (1862), писатель Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию (1965), появилось государство Зимбабве (1979), вступил в силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, 1988) СССР и США, Россия стала членом Международного валютного фонда (1992).