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Какой праздник 1 июня 

Мария Иванова 1 час назад
Какой праздник 1 июня
Фото: ТАСС
В понедельник, 1 июня, отмечаются Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока и День Северного флота России. В этот день родилась актриса Мэрилин Монро и умер французский модельер Ив Сен-Лоран.
Накануне, 31 мая, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день без табака, Всемирный день борьбы с неравенством, Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом и День российской адвокатуры.
В народном календаре славян 1 июня — Устин и Харитон, Июньский погодоуказатель. В этот день гадали о погоде в июне и сравнивали с тем, что сказал Григорий-летоуказатель 10 января.
1 июня зафиксировано первое письменное упоминание о шотландском виски (1495 год), учрежден Орден Святого Александра Невского (1787), англичанин Джон Росс открыл северный магнитный полюс (1831), на всей территории США запретили рабство (1862), писатель Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию (1965), появилось государство Зимбабве (1979), вступил в силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, 1988) СССР и США, Россия стала членом Международного валютного фонда (1992).
1 июня родились композитор Михаил Глинка (1804), поэт и переводчик Давид Самойлов (1920), американская актриса Мэрилин Монро (1926), американский актер Морган Фримен (1937), режиссер Владимир Грамматиков (1942), участник The Rolling Stones Рон Вуд (1947), актриса Евгения Симонова (1955), певицы Надежда Кадышева (1959) и Ольга Кормухина (1960), немецкая модель Хайди Клум (1973) и режиссер Петр Буслов (1976).
1 июня скончались фабрикант, книгоиздатель и меценат Козьма Солдатенков (1901), советский академик, хирург Александр Савицкий, французский и американский актер Майк Маршалл (2005), французский модельер Ив Сен-Лоран (2008) и поэт Андрей Вознесенский (2010).
Видео дня. SpaceX впервые запустила ракету с астронавтами к МКС
Комментарии
В мире , Ольга Кормухина , Александр Невский , Хайди Клум , Андрей Вознесенский , Михаил Шолохов , Рон Вуд , Морган Фримен , Петр Буслов , Владимир Грамматиков , Михаил Глинка , Давид Самойлов , Александр Савицкий , Евгения Симонова , Надежда Кадышева , Мэрилин Монро , Международный валютный фонд
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