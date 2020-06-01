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СМИ: дочь мэра Нью-Йорка арестовали за участие в акции протеста 

ТАСС и ещё 5 23 минуты назад
Дочь мэра Нью-Йорка арестована во время протеста
Фото: РИА Новости
Дочь мэра Нью-Йорка 25-летняя Чиара де Блазио была арестована минувшей ночью во время акции протеста, проходившей в связи с трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойде от рук полиции. Об этом сообщил в воскресенье вечером нью-йоркский телеканал NY1 со ссылкой на осведомленные источники.
По данным телеканала, дочь мэра была в толпе численностью примерно 100 человек, занявшей перекресток Бродвей и 12-й улицы. Демонстранты не отреагировали на требование полиции разойтись и были проведены аресты. Чиара де Блазио, по данным телеканала, уже освобождена из-под ареста.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, по данным телеканала, находится в мэрии и проводит совещание с сотрудниками муниципалитета, в то время как большая толпа митингующих собралась у спортивной арены "Барклиз сентер" в Бруклине.
Массовые протесты и беспорядки начались на этой неделе в Миннесоте и ряде других штатов после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.
Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. Более чем в 40 городах страны введен комендантский час. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, за последние три дня в ходе протестов были задержаны почти 1,7 тыс. человек.
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Комментарии
В мире , Другое , Происшествия , США , Нью-Йорк
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