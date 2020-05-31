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Города США превратились в зоны военных действий 

BFM.RU 34 минуты назад
Города США превратились в зоны военных действий
Фото: AP/ТАСС
Несколько городов США превратились в зоны военных действий, сообщает CNN. Толпы людей бросили вызов комендантскому часу, чтобы выразить протест против убийства полицейским Джорджа Флойда. Тысячи людей вышли на улицы в субботу вечером и в воскресенье, осуждая убийство безоружного темнокожего мужчины.
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Некоторые акции были мирными, осуждая насилие, вызванное подстрекателями. Некоторые запускали фейерверки и бросали бутылки в офицеров. Другие подожгли здания, сожгли полицейские машины и разграбили магазины.
Полиция ответила резиновыми пулями, слезоточивым газом и арестами. Некоторые штаты призывали солдат Национальной гвардии сотнями, чтобы отреагировать на беспорядки. Мэры по крайней мере 25 городов в субботу вечером ввели комендантский час, чтобы попытаться предотвратить насилие, но некоторые комендантский час проигнорировали.
И в течение пятого дня акций протеста эхом разнеслись по всей США: «Нет справедливости, нет мира». В Миннеаполисе, где умер Флойд, черный протестующий сказал журналисту, что он хочет защитить свои основные права человека:
«Я хочу иметь возможность ходить по соседству с белым и чувствовать себя в безопасности. Я хочу иметь возможность просто быть свободным и не думать о каждом шаге, который я делаю».
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В мире , CNN , США
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