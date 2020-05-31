Города США превратились в зоны военных действий 

Несколько городов США превратились в зоны военных действий, сообщает CNN. Толпы людей бросили вызов комендантскому часу, чтобы выразить протест против убийства полицейским Джорджа Флойда. Тысячи людей вышли на улицы в субботу вечером и в воскресенье, осуждая убийство безоружного темнокожего мужчины.

Некоторые акции были мирными, осуждая насилие, вызванное подстрекателями. Некоторые запускали фейерверки и бросали бутылки в офицеров. Другие подожгли здания, сожгли полицейские машины и разграбили магазины.

Полиция ответила резиновыми пулями, слезоточивым газом и арестами. Некоторые штаты призывали солдат Национальной гвардии сотнями, чтобы отреагировать на беспорядки. Мэры по крайней мере 25 городов в субботу вечером ввели комендантский час, чтобы попытаться предотвратить насилие, но некоторые комендантский час проигнорировали.

И в течение пятого дня акций протеста эхом разнеслись по всей США: «Нет справедливости, нет мира». В Миннеаполисе, где умер Флойд, черный протестующий сказал журналисту, что он хочет защитить свои основные права человека: