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В Белоруссии серьезно накалилась ситуация 

Артём Кульша и ещё 7 14 минут назад
В Белоруссии серьезно накаляется ситуация накануне выборов президента. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил первый заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии Геннадий Казакевич.
Проведение очередных президентских выборов в Белоруссии, как сообщал «Рамблер», запланировано на 9 августа. Вчера в эфире местного телевидения Казакевич заявил, что накануне выборов в стране серьезно накаляется ситуация.
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По его словам, МВД фиксирует как разовые нарушения избирательного законодательства и общественного порядка, так и спланированные акции. Заместитель министра внутренних дел упомянул, что председатели избирательных комиссий, проводившие парламентские выборы в 2019 году, начали получать угрозы.
«МВД располагает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы», — заверил Казакевич.
Выдвижение кандидатов в президенты Белоруссии продлится до 19 июня. На данный момент зарегистрированы инициативные группы 14 человек, в том числе действующего главы государства Александра Лукашенко. Регистрация кандидатов в президенты закончится 14 июля.
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В мире , Видео , СНГ , Безопасность , Александр Лукашенко , МВД
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