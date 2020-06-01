Белоруссии серьезно накаляется ситуация накануне выборов президента. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил первый заместитель главы Министерства внутренних дел ( МВД ) Белоруссии Геннадий Казакевич.

Проведение очередных президентских выборов в Белоруссии, как сообщал «Рамблер», запланировано на 9 августа. Вчера в эфире местного телевидения Казакевич заявил, что накануне выборов в стране серьезно накаляется ситуация.

По его словам, МВД фиксирует как разовые нарушения избирательного законодательства и общественного порядка, так и спланированные акции. Заместитель министра внутренних дел упомянул, что председатели избирательных комиссий, проводившие парламентские выборы в 2019 году, начали получать угрозы.

«МВД располагает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы», — заверил Казакевич.