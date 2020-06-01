Ситуация в Белоруссии в период кампании по выборам президента серьезно накаляется, однако МВД республики располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности, заявил первый замглавы ведомства Геннадий Казакевич.

"Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется. Причем речь идет не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства. Зачастую мы видим спланированные, подготовленные акции… В этой связи хочу заявить, что МВД располагает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы", — сказал Казакевич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.

Первый замминистра также сообщил, что в последнее время стали поступать угрозы в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили в Белоруссии в 2019 году парламентские выборы.

Выборы главы государства в Белоруссии назначены на 9 августа. В пятницу в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги белорусского видеоблогера Сергея Тихановского, в ходе которого был задержан он сам и более десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. Правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.