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МВД Белоруссии оценило ход президентской кампании 

РИА Новости и ещё 7 58 минут назад
Ситуация в Белоруссии в период кампании по выборам президента серьезно накаляется, однако МВД республики располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности, заявил первый замглавы ведомства Геннадий Казакевич.
"Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется. Причем речь идет не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства. Зачастую мы видим спланированные, подготовленные акции… В этой связи хочу заявить, что МВД располагает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы", — сказал Казакевич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье.
Первый замминистра также сообщил, что в последнее время стали поступать угрозы в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили в Белоруссии в 2019 году парламентские выборы.
Выборы главы государства в Белоруссии назначены на 9 августа. В пятницу в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской — супруги белорусского видеоблогера Сергея Тихановского, в ходе которого был задержан он сам и более десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. Правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.
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В мире , Видео , СНГ , МВД
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