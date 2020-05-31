Образ агрессора: как США вредят Китаю

США пообещали защитить свою страну от «тирании» Китая , в очередной раз сделав акцент на агрессивности Пекина. Вашингтон активно участвует в создании имиджа агрессора у КНР, а западные СМИ подхватывая эту линию, опасаются китайского силового ответа на кризисы в Гонконге или Тайване. При этом эксперты исключают возможность внутренних конфликтов, но допускают запуск экономической «холодной войны» между Китаем и США.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская сторона защитит себя от «тирании» Коммунистической партии Китая, которая якобы проявляется в его отношении к Гонконгу.

«КПК разрушает то, что отличало Гонконг от остального Китая. В результате президент [США Дональд Трамп] больше не верит, что оправданно относиться к Гонконгу так же, как и раньше», — написал дипломат в Twitter.

Заявление Помпео прозвучало на фоне выступления Трампа, в котором он анонсировал введение санкций в отношении должностных лиц Китая и Гонконга, причастных к «размыванию автономии» китайского специального района.

Кроме того, американский лидер объявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения из-за якобы контроля Китая над ней, а также ее нежелания принимать «необходимые меры» для борьбы с пандемией коронавируса.

Имидж тирана

США в последнее время все больше усиливают антикитайскую риторику: «назначают» Пекин виновным за начало пандемии коронавируса COVID-19, поддерживают антиправительственные демонстрации в Гонконге, говорят о желании КНР присоединить к себе Тайвань и концентрируются на индийско-китайском территориальном споре.

Все эти события происходят одновременно, чем пользуются США, формируя вокруг Китая имидж агрессора. Обвинения Белого дома находят поддержку в западных СМИ, которые делают особый акцент на Гонконге или Тайване, а информация подается через призму возможных жестких действий со стороны КНР.

В частности, The New York Times пишет, что китайские власти лишают Гонконг автономии, без оглядки на возможный жесткий ответ Вашингтона. Обозреватели издания уверены, что Пекин готов к решительным мерам даже в отношении Белого дома, несмотря на все экономические риски.

Подливает масло в огонь и то, что массовые антиправительственные протесты в специальным китайской районе не утихали большую часть прошлого года, а западные медиа не исключали применения армии Китая для их подавления, хотя в итоге, к слову, никаких жестких мер принято не было.

При этом в вопросе Тайваня активно раскручивается информация об отправке двух новых авианосцев к берегам острова — де-факто независимого государства, которое отказывается от объединения с Китаем. Высокопоставленные китайские чиновники не исключают военного воссоединения с Тайванем, что только подкрепляет «агрессивный имидж» Пекина.

Проблемы с Индией также вносят свою лепту в общую картину, хотя территориальный спор между странами продолжается более полувека и столько же на границе не звучат выстрелы — обозреватели американского журнала Newsweek не исключают открытого конфликта.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев , в настоящее время любые действия Китая будут интерпретироваться западными СМИ как агрессивные.

«Это ничем существенным не может быть чревато — обычная пропагандистская война. Никаких серьезных конфликтов со своими соседями у Китая нет. Плохие отношения у КНР с США, собственно, с этим и связана подобная интерпретация их поведения», — считает эксперт.

Традиционная тактика

При этом и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил, что Китай не стал более или менее агрессивным, его тактика абсолютно не меняется на протяжении последних 20 лет.

«Американцы грамотно акцентируют внимание на многие болевые точки КНР, чтобы остальному миру стало понятно, чем занимается Пекин. Главная китайская концепция — расширение вовне, причем прежде всего экономическое».

Конфликт с США запустил желание китайской стороны распространить свои технологические стандарты и новые наработки, в том числе 5G, на рынки, которые фактически монопольно занимали американцы, продолжил Маслов, переход Вашингтона к жестким мерам выбил Пекин из комфортной среды, заставив начать менять свою политику.

Во-первых, Китай решил переключиться на рост внутреннего рынка, на что указывал председатель КНР Си Цзиньпин , а также заниматься своей собственной макроэкономической платформой вместе со своими партнерами — Центральной Азией и рядом стран из Восточной Европы, Африки и Латинской Америки.

«КНР усиливает с ними взаимодействие, создавая так называемый контур защиты, — со своими стандартами, системами перечисления денег и возможной виртуальной валютой. Если ситуация будет углубляться, мы получим в прямом смысле два мира, а не просто противостояние Китая и США. То есть, это будет возврат к модели «холодной войны», с той лишь разницей, что обе страны сильно зависят друг от друга в экономическом плане — между СССР и США такого не было», — уверен эксперт.

Риски США

В подобных условиях наращивание антикитайской риторики со стороны Вашингтона, скорее всего, негативно отразится на его собственном положении, учитывая экономически выгодное сотрудничество обеих стран.

Концентрируясь на болевых точках Китая — Гонконге или Тайване, — США пытаются усилить конфликтную ситуацию и добиться решительных действий со стороны Пекина, но в противовес этому подходу играет желание китайских властей урегулировать кризисы.

Касательно Тайваня, Китай еще 15 лет назад принял законопроект фактически разрешающий силовой захват полуострова, однако дальше угроз применения армии Пекин не заходит. Формально подобная история повторяется и с Гонконгом, военный вариант подавления протестов, вероятнее всего, исключен. Даже когда на улицы города выходили миллионы человек, Китай не уходил дальше критики активистов, позволяя урегулировать вопрос местным властям.

Военное решение тайваньского вопроса — последнее что хочет делать Китай, уверен Алексей Маслов. КНР не станет терять имидж государства, решающего конфликты политическим и дипломатическим способами.