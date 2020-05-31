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Протесты против произвола американской полиции начались в Лондоне 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
В Лондоне вспыхнули протесты вслед за США
Фото: depositphotos.com
Тысячи жителей Лондона вышли на акции протеста против произвола со стороны полиции в отношении чернокожих в США, сообщает BBC.
По данным СМИ, протестующие, несмотря на действующий в Британии карантин, собрались на Трафальгарской площади, а также у здания американского посольства.
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Демонстранты скандировали лозунги и требовали привлечь к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, передает ТАСС.
Кроме того, протестующие требовали прекратить расовую дискриминацию, и положить конец чрезмерному применению силы при задержании подозреваемых в США. В пресс-службе Скотленд-Ярда уточнили, что сотрудники лондонской полиции в ходе акций задержали пять человек. Трое были задержаны за нарушение режима карантина и еще двое — за нападение на полицейских.
Напомним, акции протестов в США спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстранты забрасывают полицейских пластиковыми бутылками, бросают петарды и камни, скандируя имя Флойда.
Накануне несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США, после чего секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. Президент США Дональд Трамп похвалил Секретную службу США за охрану Белого дома от протестующих.
Кроме того, полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости». В МИД России подчеркнули, что обеспокоены «участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как убийства черных разрушают образ американской полиции, а эксперт Андрей Кортунов в комментарии отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.
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Комментарии 2
В мире , Происшествия , Андрей Кортунов , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , США
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