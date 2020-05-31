В Лондоне вспыхнули протесты вслед за США

Тысячи жителей Лондона вышли на акции протеста против произвола со стороны полиции в отношении чернокожих в США , сообщает BBC.

По данным СМИ, протестующие, несмотря на действующий в Британии карантин, собрались на Трафальгарской площади, а также у здания американского посольства.

Демонстранты скандировали лозунги и требовали привлечь к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, передает ТАСС.

Кроме того, протестующие требовали прекратить расовую дискриминацию, и положить конец чрезмерному применению силы при задержании подозреваемых в США. В пресс-службе Скотленд-Ярда уточнили, что сотрудники лондонской полиции в ходе акций задержали пять человек. Трое были задержаны за нарушение режима карантина и еще двое — за нападение на полицейских.

Напомним, акции протестов в США спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстранты забрасывают полицейских пластиковыми бутылками, бросают петарды и камни, скандируя имя Флойда.

Накануне несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США, после чего секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. Президент США Дональд Трамп похвалил Секретную службу США за охрану Белого дома от протестующих.

Кроме того, полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости». В МИД России подчеркнули, что обеспокоены «участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов.