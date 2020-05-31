«Трамп зовет Россию в антикитайскую коалицию»

В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что откладывает саммит «семерки» (G7) с конца июня на сентябрь и планирует провести его в расширенном формате: с участием России, Южной Кореи, Австралии и Индии.

«Я не вижу того, что «семерка» надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил Трамп.

Комментируя решение Трампа, директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах отметила, что встреча «семерки» является возможностью собрать «традиционных союзников, чтобы обсудить, что делать с будущим Китая».

Ранее в марте Белый дом объявил, что из-за пандемии коронавируса Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. Позднее США перенесли саммит «большой семерки» на конец июня, уточнив, что встреча пройдет в Вашингтоне в личном формате.

После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать на саммит G7 в Вашингтон. По данным СМИ, реальными причинами отказа стали разногласия между Меркель и Трампом по вопросам «Северного потока — 2» и отношений с Китаем. В то же время президент Франции выразил готовность прибыть на саммит при условии, что так поступят и остальные лидеры «семерки».

Что касается приглашения России — из уст Трампа такая мысль звучит не первый раз. Например, в августе прошлого года Трамп выступил за возвращение Москвы в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.

При этом Москва на американские сентенции реагирует сдержано. Так, МИД заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7, а в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Позже президент страны Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата G8, но напомнил, что в 2014 году «восьмерка» должна была состояться в России, потому если «наши партнеры хотят к нам приехать — мы будем рады». В Москве также отмечали, что наиболее представительной международной организацией считают G20, где обсуждаются вопросы экономики.

«Потому Трамп прав, когда говорит о том, что «семерка» устарела», — считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Организация была создана в начале 70-х как структура, координирующая деятельность западных государств. С тех пор прошло около 50 лет, мир изменился, появились новые центры силы в лице Индия, Китая и целого ряда других государств», — напомнил собеседник.

«Позже была попытка расширения формата до «восьмерки» с участием Москвы. Но затем Запад совершил ошибку, исключив Россию из организации. С тех пор «семерка» превратилась в клуб друзей США, который ничего качественно нового не создает. По этой причине ее место заняла G20, которая отражает изменившийся характер современного мира. А G7 — это организация ХХ века. И Трамп это прекрасно понимает», — добавил сенатор.

В свою очередь политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что в заявлениях Трампа относительно G7 «нет ничего неожиданного».

«Придя к власти, он всегда критиковал устаревшие наднациональные структуры, и говорил о желании «поладить» с теми или другими странами. В этом смысле Трамп последователен. Но мы наблюдаем дефицит действий со стороны президента США как на уровне двухсторонних отношений, так и на уровне международных оргнанизаций», — сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД.

«Понятно, что Трампу мешает Конгресс США и Госдеп, который ничего не умеет, кроме как «сдерживать Россию» и «распространять демократию». Вычистить это болото сложно. Но если мы имеем дело с национальным лидером США — мы ждем от него конкрентных действий. Будут действия — будет и отклик со стороны Москвы», — отметил политолог.

При этом собеседники газеты ВЗГЛЯД обратили внимание на желание Трампа обсудить в рамках намеченного на сентябрь саммита «будущее Китая».

«Я подозреваю, что Трамп размышляет над созданием некой антикитайской коалиции. Но если он хочет привлечь Россию в G7 ценой разворота организации против Китая — это попытка с негодными средствами. Совершенно очевидно, что Россия не собирается примыкать к антикитайской коалиции», — считает Пушков.

«Таким образом нам стоит дождаться разъяснений американской стороны. Если Вашингтон хочет создать антикитайскую коалицию — участие России в ней невозможно. Если же они хотят обсуждать глобальные проблемы — мы никогда не отказываемся от диалога, если он не направлен против интересов России и Китая», — отметил сенатор.

С ним солидарен и Дробницкий: «России незачем вступать в какие-либо коалиции, и выбирать между клубами синофилов и синофобов. Ссориться в угоду Трампу с сильным южным соседом нам не надо, равно как и не надо вступать в супер-военный блок с Китаем против США. Подобные авантюры не отвечают нашим национальным интересам, потому они должны встречать холодный и вежливый отказ».

В то же время эксперты отмечают, что предложенный Трампом вариант саммита выглядит неполноценным, потому как обсуждать будущее Китая или какие-либо глобальные проблемы без представителей Пекина — занятие абсолютно бесполезное.