В японской школе зафиксировали новый очаг коронавируса 

Власти японского города Китакюсю на юго-западном японском острове Кюсю заявили об обнаружении нового очага заражений коронавирусной инфекцией, на этот раз кластер подтвержден в начальной школе, передает телеканал NHK.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в городе за последние девять дней достигло 97 человек. Это больше, чем было зафиксировано за полтора месяца, пока в стране действовал режим чрезвычайной ситуации.

В прошлую пятницу мэр Китакюсю объявил, что в городе началась вторая волна заражений. Было выявлено несколько кластеров, однако пути распространения вируса для трети случаев уточнить так и не удалось. С воскресенья, 31 мая, по 18 июня в городе будут закрыты различные объекты, в частности, библиотеки, музеи, театры, а также ограничено время учебы для младших и средних школ.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, по данным на 23.00 воскресенья по местному времени (17.00 мск), составило 17 624 человека. Всего скончались 910 человек, еще 120 человек находятся в критическом состоянии. Выздоровели 15 113 человек.

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