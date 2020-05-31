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В японской школе зафиксировали новый очаг коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В японской школе зафиксировали новый очаг коронавируса
Фото: РИА Новости
Власти японского города Китакюсю на юго-западном японском острове Кюсю заявили об обнаружении нового очага заражений коронавирусной инфекцией, на этот раз кластер подтвержден в начальной школе, передает телеканал NHK.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в городе за последние девять дней достигло 97 человек. Это больше, чем было зафиксировано за полтора месяца, пока в стране действовал режим чрезвычайной ситуации.
В прошлую пятницу мэр Китакюсю объявил, что в городе началась вторая волна заражений. Было выявлено несколько кластеров, однако пути распространения вируса для трети случаев уточнить так и не удалось. С воскресенья, 31 мая, по 18 июня в городе будут закрыты различные объекты, в частности, библиотеки, музеи, театры, а также ограничено время учебы для младших и средних школ.
Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, по данным на 23.00 воскресенья по местному времени (17.00 мск), составило 17 624 человека. Всего скончались 910 человек, еще 120 человек находятся в критическом состоянии. Выздоровели 15 113 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Китакюсю
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