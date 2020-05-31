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Трамп объявил движение «Антифа» террористической организацией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Трамп объявил движение «Антифа» террористами
Фото: РИА Новости
США признали антифашистское движение «Антифа» террористической организацией, заявил американский президент Дональд Трамп.
«США признают «Антифа» террористической организацией», — написал Трамп в Twitter.
В июле прошлого года в Белом доме уже рассматривалась такая возможность. Трамп называл участников движения «сумасшедшими трусливыми леворадикалами, которые бьют людей по голове бейсбольными битами (только тех, кто не может дать сдачу)».
Антифа — движение, целью которого является борьба с фашизмом и расизмом. Оно объединяет левые и леворадикальные партии и организации, различные автономные группы.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что участники антифа ничем не отличаются от любых других радикалов — так же агрессивны и склоны к насилию.
Вновь Трамп вспомнил о движении на фоне протестов и погромов в Миннеаполисе. Президент США заявил, что демонстранты — «антифа, плохие радикальные левые».
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , США , Дональд Трамп , Деловая газета "Взгляд"
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