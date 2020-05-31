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Неожиданный поворот в предвыборной гонке в США 

Майк Габриелян и ещё 3 35 минут назад
Неожиданный поворот в предвыборной гонке в США
Фото: Reuters
Возможный соперник Трампа на президентских выборах, демократ Джо Байден оказался популярнее своего оппонента. Об этом говорят данные опроса американских СМИ.
Washington Post и ABC News выяснили, что 53% американцев отдали бы голоса за Байдена в случае, если бы он боролся с Трампом. За действующего президента проголосовали бы 43%.
Чего ожидать от президентских выборов 2020 года в США
Несмотря на лидерство Байдена, опрос показал, что Трамп по-прежнему пользуется значительной поддержкой. Среди избирателей, склонных голосовать за президента, 87% заявили, что обязательно пойдут на выборы и отдадут ему голос в ноябре.
Среди поклонников Байдена таковых оказалось только 68%.
Оценка действий Трампа в борьбе со вспышкой коронавируса за последние месяцы снизилась. 53% респондентов заявили, что не одобряют действия президента по борьбе с пандемией.
Сейчас Байден и Трамп продолжают виртуальные кампании 2020 года. Из-за пандемии пока неясно, когда возобновятся встречи с избирателями лицом к лицу.
Опрос был проведен 25-28 мая. Выборка — 1001 респондент.
Выборы президента США пройдут 3 ноября.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Белый дом закрыли из-за протестов.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , Социология , США , Джозеф Байден , Washington Post , телеканал АВС
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