Неожиданный поворот в предвыборной гонке в США 

Возможный соперник Трампа на президентских выборах, демократ Джо Байден оказался популярнее своего оппонента. Об этом говорят данные опроса американских СМИ.

Washington Post и ABC News выяснили, что 53% американцев отдали бы голоса за Байдена в случае, если бы он боролся с Трампом. За действующего президента проголосовали бы 43%.

Несмотря на лидерство Байдена, опрос показал, что Трамп по-прежнему пользуется значительной поддержкой. Среди избирателей, склонных голосовать за президента, 87% заявили, что обязательно пойдут на выборы и отдадут ему голос в ноябре.

Среди поклонников Байдена таковых оказалось только 68%.

Оценка действий Трампа в борьбе со вспышкой коронавируса за последние месяцы снизилась. 53% респондентов заявили, что не одобряют действия президента по борьбе с пандемией.

Сейчас Байден и Трамп продолжают виртуальные кампании 2020 года. Из-за пандемии пока неясно, когда возобновятся встречи с избирателями лицом к лицу.

Опрос был проведен 25-28 мая. Выборка — 1001 респондент.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.