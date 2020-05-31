США показали «синдром антироссийского помешательства»

Госдепартамент США объявил конкурс на грант в размере $250 тысяч за «Выявление российской дезинформации в сфере здравоохранения». Посольство России в Вашингтоне немедленно ответило, что Америка продемонстрировала свои «истинные намерения… в период тяжёлой, глобальной пандемии». Обычно я не встаю на сторону Кремля. Но мне трудно не задаться вопросом, а не стала ли русофобия патологической в некоторых сегментах американского политического класса и прессы.

Нет, конечно, Госдепартамент США ещё в апреле предупреждал, что Россия, наряду с Китаем Ираном , активизировала свою кампанию по дезинформации в разгар кризиса Covid-19. Но дело в том, что с тех пор, как в США прошли президентские выборы 2016 года, ведущая пресса и Демократическая партия (которую я поддерживаю) постоянно заламывают руки по поводу России, часто поддаваясь чистой истерии. Кремль действительно вмешивался в те выборы, чтобы ослабить позиции Хиллари Клинтон , и этим он в конечном итоге помог Дональду Трампу , однако последующее расследование не нашло доказательств явного «сговора», существование которого предполагалось многими ключевыми СМИ Америки.

Как признался исполнительный редактор газеты «New York Times» Дин Баке на встрече с сотрудниками редакции, «мы выстроили нашу редакцию писать об одной истории, и мы делали это очень хорошо. Но теперь мы должны перегруппироваться, и переключить ресурсы и акценты на другую историю». Иными словами, «New York Times», как и многие другие ведущие СМИ, занимается бизнесом по формированию общественного мнения. Как отмечал почти 100 лет назад Уолтер Липпман (обязательное чтение в американских школах журналистики), кто-то должен говорить «недоумевающему стаду», что именно оно должно думать.

Я не хочу сказать, что президента России Владимира Путина не за что привлечь к ответу.

Но Америка тоже вмешивается в дела других стран, поэтому Кремль всегда может обвинить её в применении двойных стандартов. Путин не забыл о попытках США экспортировать в СССР свою рок-музыку и синие джинсы, поэтому для него вмешательство является всего лишь правильным ответом на действия тех, кто сам вмешивается.

Кроме того, когда Запад обвиняет Россию в подрыве демократии в его странах, Кремль всегда может сказать, что не он создал проблемы этих стран с расизмом и неравенством. Джон Херрман из «New York Times» в августе 2016 года показал, что многие узкопартийные сюжеты, ставшие вирусными в Facebook, действительно были опубликованы связанными с Кремлём СМИ, например, телеканалом RT, но это были сюжеты из жизни Америки.

Недавняя публикация в «New York Times» под заголовком «Долгая война Путина с американской наукой» сообщает, что кремлёвский «дезинформационный блицкриг совпал по времени со спадом уровня вакцинации среди детей в США, а также с ростом случаев заболевания корью — болезнью, которая когда-то считалась исчезнувшей». Это серьёзно? Теории заговора, касающиеся вакцин, являются скрепой американских политических рассуждений уже десятки лет.

Когда всё становится виной России, у Путина нет никаких оснований не заниматься деятельностью, в которой его всё равно в итоге обвинят. В первые месяцы пандемии covid-19 Россия выпала с радаров западных СМИ, но теперь она снова в центре внимания. Со ссылкой на некоего американского чиновника, сайт Yahoo News в начале апреля сообщил, что «российские разведслужбы, ‘вероятно, наблюдают за американской борьбой с пандемией Covid-19'» с целью выявить слабости в производственных цепочках и другие уязвимости.

Неужели это действительно неожиданно? Весь мир — в основном с ужасом — наблюдает за неуклюжей, беспомощной борьбой Трампа с этим вирусом.

Кроме того, западные СМИ увлеклись проверкой фактов борьбы с пандемией в самой России, поставив под сомнение её очевидно низкий уровень количества инфицированных и умерших. 13 мая агентство Bloomberg News опубликовало сообщение под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше россиян», но затем изменило его на другой: «Эксперты ставят под сомнение российскую статистику смертности от covid-19».

По данным российских властей, на 27 мая количество умерших от covid-19 в стране равнялось 3968. Даже если Кремль вдвое занизил эту цифру, в России всё равно было бы только около 7900 смертей, что в пять раз меньше, чем в Великобритании, в десять с лишним раз меньше, чем в США, и не достигало бы и половины количества умерших от вируса в городе Нью-Йорке. Однако статья в издании «Politico Europe» от 24 мая была озаглавлена совершенно однозначно: «Почему в России коронавирусный кризис стал настолько тяжёлым».

Конечно, в США есть и другие люди — они положили глаз не на Россию, а на Китай. После неудачной попытки убедить остальной мир называть covid-19 «китайским вирусом», администрация Трампа начала проталкивать ничем не обоснованную теорию о том, что данный патоген был создан в лаборатории в Ухане.

Будьте уверены, в России об этих поисках виноватого сообщали с большим удовольствием, а Путин осудил американскую риторику, призвав к «взаимному сотрудничеству». Хотя представитель Европейской комиссии , недавно обвинивший Путина в попытке «подорвать доверие общества к местным властям» в Европе, наверное, не ошибается, многие западные СМИ можно обвинить в том, что они делают то же самое в отношении России.

Администрация Трампа и конгрессмены-республиканцы, старающиеся свалить вину за пандемию на Китай, должны обратить внимание на манию демократов по поводу России. Тотальная критика Путина, вызванная тем, что Клинтон проиграла выборы в 2016 году, оказалась проигрышной стратегией. А новые игры в перекладывание вины лишь укрепят бурно развивающийся альянс между Китаем и Россией.