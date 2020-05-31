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Ирак анонсировал начало крупных переговоров с США 

ИА Regnum и ещё 2 58 минут назад
Ирак анонсировал начало крупных переговоров с США
Фото: depositphotos.com
Стратегический ирако-американский диалог стартует 10 июня, пишет 31 мая Asharq Al-Awsat.
Переговоры будут проходить два дня. Участники проведут их в трёх группах — экономической, политической, оборонной. Это будет первый этап стратегического диалога Вашингтона и Багдада.
Напомним, мероприятие было задумано в декабре 2019 г. Американские власти подтверждали намерение участвовать в стратегии обсуждения отношений с Ираком.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля американский госсекретарь Майк Помпео заявил, комментируя готовящиеся переговоры, что у Ирака две проблемы — коронавирус и потери доходов от нефти.
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В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , США , Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" , Ирак
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