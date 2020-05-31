Ирак анонсировал начало крупных переговоров с США 

Стратегический ирако-американский диалог стартует 10 июня, пишет 31 мая Asharq Al-Awsat.

Переговоры будут проходить два дня. Участники проведут их в трёх группах — экономической, политической, оборонной. Это будет первый этап стратегического диалога Вашингтона и Багдада.

Напомним, мероприятие было задумано в декабре 2019 г. Американские власти подтверждали намерение участвовать в стратегии обсуждения отношений с Ираком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля американский госсекретарь Майк Помпео заявил, комментируя готовящиеся переговоры, что у Ирака две проблемы — коронавирус и потери доходов от нефти.