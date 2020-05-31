Трамп пообещал высадку на Марс

США скоро высадятся на Марс и станут обладателями «величайших вооружений» в истории — пообещал глава Белого дома Дональд Трамп . Лидер нации признался, что до сих пор не может поверить в реальность этих разработок.

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своей речи во Флориде после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции анонсировал появление в арсенале США «величайших вооружений» в истории.

Лидер нации признался, что до сих пор не может поверить в реальность этих разработок, при этом, не приведя никаких подробностей, передает РИА «Новости».

«Скоро мы высадимся на Марс, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории», — пообещал президент США.

В середине мая в США прошел запуск космического самолета X-37B. Старт был выполнен на базе ВВС США Кейп-Канаверал во Флориде. Самолет был доставлен в космическое пространство на ракете-носителе Atlas V, первая ступень которого оснащена российскими двигателями РД-180.

X-37B (созданный корпорацией Boeing ) — беспилотный космический корабль многоразового использования, который взлетает с помощью обычной ракеты-носителя, а совершает посадку «по-самолетному», на взлетно-посадочной полосе.

ВВС США, которым принадлежат два корабля X-37B, традиционно очень неохотно комментируют их возможности, тем более то, чем занимаются эти аппараты в течение своих длительных полетов в космос, за исключением проведения всего лишь некоторых научных экспериментов.

«Мы многому научились у X-37В. Во-первых, это возможность многоразового использования аппарата, во-вторых, большая автономность его действий», — заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд непосредственно перед запуском.

Прямая трансляция видео запуска со стартового комплекса SLC-41 продемонстрировала, как Атлас V стартовал с космодрома на мысе Канаверал. Был зафиксирован момент отделения первой ступени ракеты-носителя.

Затем прямой эфир был отключен из-за чрезвычайной секретности, связанной с возможностями X-37B. Об этом заявил исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.

«Это секретная миссия, и поэтому все, что относится непосредственно к запуску ракеты-носителя и космического аппарата, тем более, к тем задачам, которые он будет выполнять на орбите, а также где и как он это будет делать, должно быть скрыто от посторонних глаз», — добавил Бруно.

Чуть ранее, представляя флаг новых Космических сил США в Овальном кабинете, Дональд Трамп заявил, что американцы разрабатывают «супер-пупер» ракету, чтобы опередить своих военных конкурентов, включая Россию и Китай.

«Сейчас мы создаем невероятную военную технику такого уровня, которого никто никогда раньше не видел. У нас нет выбора, мы должны соревноваться с противниками, которые у нас есть. У нас есть то, что я называю супер-пупер ракета. Она в 17 раз быстрее [чем ракеты России и Китая]», — сказал президент США.

«Все верно», — подтвердил находившийся рядом министр обороны США Марк Эспер

«Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!» — написал он в Twitter.

В сети обычные пользователи выразили сомнения по поводу новой американской ракеты, но указали на некоторые особенности ее применения.

«По словам Трампа, новая американская «супер-пупер» ракета будет в 17 раз быстрее российских и китайских МБР. То есть сможет летать со скоростью 100 километров в секунду. В этом случае ее лучше использовать в межгалактических войнах!» — пишут пользователи.

Россия также работает над созданием гиперзвукового оружия — недавно прошли испытания новой авиационной ракеты. Ее запустили с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Ракета создается для модернизированной версии самолета Ту-22М3М.

Кроме того, американское издание Popular Mechanics назвало вызывающими беспокойство сообщения о летных испытаниях российского истребителя Су-57.

Как утверждает издание, российская авиационная промышленность отстает от зарубежных конкурентов в разработке беспилотных летательных аппаратов. При этом «Москва изо всех сил старается наверстать упущенное», указывается в публикации.

Однако подобные сообщения, вероятно, указывают на направление, в котором Москва хочет идти, и возможности, которыми российские Воздушно-космические силы хотели бы обладать в ближайшем будущем, пишет Popular Mechanics.

По сравнению с предыдущими поколениями Су-57 обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя.

Малая радиолокационная и тепловая заметность — одно из основных требований к истребителю пятого поколения. Эффект достигается за счет применения технологии стелс — специального покрытия из радиопоглощающих материалов и особенной формы корпуса.

Сообщения о беспилотных технологиях, применяемых в Су-57, вполне могут быть правдой, но должны восприниматься «с долей соли», пишет Popular Mechanics.

Су-57 совершает беспилотные полеты в неизвестном месте в России. Агентство цитирует неназванный источник, который утверждает, что истребитель летит с пилотом, но летчик просто следит за системами самолета.