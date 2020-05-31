В Иерусалиме открылась мечеть аль-Акса 

Все новости на карте

Спустя 70 дней с момента закрытия из-за пандемии коронавируса в Иерусалиме для верующих открылась мечеть аль-Акса.

Об этом сообщает агентство ВАФА. По его данным, мечеть открылась рано утром 31 мая. Её директор Омар аль-Кисвани подчеркнул, что открытие происходит с соблюдением инструкций Министерства здравоохранения

Мечеть аль-Акса в Иерусалиме была открыта сегодня на рассвете управлением по делам мусульманских святынь «Вакф» после 70 дней закрытия из-за коронавируса, — говорится в сообщении агентства.

Подготовка к открытию мечети началась 27 мая — представители «Вакфа» мыли и дезинфицировали внутренние дворы, террасы и коридоры, передаёт РИА Новости.