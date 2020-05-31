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В Иерусалиме открылась мечеть аль-Акса 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
В Иерусалиме открылась мечеть аль-Акса
Фото: Muhammed Qarout Idkaidek/Keystone Press Agency/Global Look Press
Спустя 70 дней с момента закрытия из-за пандемии коронавируса в Иерусалиме для верующих открылась мечеть аль-Акса.
Об этом сообщает агентство ВАФА. По его данным, мечеть открылась рано утром 31 мая. Её директор Омар аль-Кисвани подчеркнул, что открытие происходит с соблюдением инструкций Министерства здравоохранения.
Мечеть аль-Акса в Иерусалиме была открыта сегодня на рассвете управлением по делам мусульманских святынь «Вакф» после 70 дней закрытия из-за коронавируса, — говорится в сообщении агентства.
Подготовка к открытию мечети началась 27 мая — представители «Вакфа» мыли и дезинфицировали внутренние дворы, террасы и коридоры, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что на территории республики прошла одна праздничная молитва в связи с окончанием месяца Рамадан. Мероприятие состоялось в мечети «Сердце Чечни».
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В мире , Рамзан Кадыров , Минздрав РФ , РИА Новости , Иерусалим
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