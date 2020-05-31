«Америка могла бы поучиться у СССР»

Правнучка Никиты Хрущёва сравнила Трампа с Брежневым, прикалывающим медали, и заявила, что США требуется перестройка, подобная той, что произошла в СССР. Об этом наследница генсека, профессор Нина Хрущева написала в своей авторской колонке в NBS News.

Хрущеву возмутило, что на брифинге Трампа журналистам показали рекламный ролик о его достижениях в борьбе с COVID-19. При этом медиа-клипы были сделаны нарезкой — команда Трампа выборочно сокращала и редактировала цитаты журналистов и губернаторов, которые регулярно ссылались на нехватку поддержки Белого дома во время пандемии. В итоге вышло так, что они хвалили президента.

По словам Хрущевой, в США уже погибли от вируса десятки тысяч человек, в стране зафиксировано за миллион подтвержденных случаев — больше всего в мире. Но это не помешало рекламе Трампа и сообщить об «успехе, которого мы достигли».

«Я не видела такого рода пропаганды со времен Советского Союза 1980-х годов. Меня будто внезапно перенесли на 40 лет назад в детство, и я смотрела по телевизору, как стареющий советский патриарх Леонид Брежнев бесконечно прикалывал медали к своей груди…», — написала Хрущева.

По её словам, сегодняшняя реальность COVID-19 аналогично «обнажила многие раны неравенства Америки», поскольку вирус демонстрирует существование расовой дискриминации и углубляет экономический разрыв между богатыми и бедными в США.

Поэтому США срочно нужна перестройка. Образцом может стать Советский Союз.

«Соединенные Штаты могли бы многому научиться из программы серьезной реконструкции, предпринятой в Советском Союзе, которая разоблачала десятилетия лжи Кремля и стремилась их устранить», — заявила Хрущева.

Она пишет, что Михаил Горбачёв затеял перестройку в надежде спасти СССР. Но Союз развалился из-за «собственного высокомерия», потемкинских деревень, показухи. Советскую систему уже нельзя было реформировать, однако у США ещё есть шансы.

По словам Хрущевой, пандемия в клочья разорвала иллюзию Америки о вечной победе — доведенной до абсурда Трампом — и обнажила поразительное экономическое неравенство и расовую дискриминацию по всей стране.

«Испытанием для Америки станет ее способность извлекать уроки из этого кризиса в области здравоохранения. Приоритетом должно стать общественное благо и более сильная система социальной защиты», — заключает профессор.

Нина Хрущёва живет в Нью-Йорке. Она — профессор кафедры международных отношений исследовательского университета «Новая школа», автор нескольких книг о России и СССР.