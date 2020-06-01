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ВОЗ: в мире более шести млн человек заражены коронавирусом 

ИА Regnum и ещё 26 1 час назад
ВОЗ назвала число зараженных коронавирусом в мире
Фото: Reuters
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире преодолело отметку в шесть млн, сообщает 1 июня официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
На сегодняшний день, в течение которого в разных странах мира было зафиксировано 122 917 случаев заражения коронавирусом, общее число заражённых, зарегистрированных в мире, составляет 6 057 853.
Кроме того, в списках умерших от COVID-19 во всем мире числится 371 166 человек.
Отмечается, что из общего числа заражённых 2 817 232 приходится на Северную, Центральную и Южную Америку.
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В мире , Новости Москвы , Ситуация в мире , ВОЗ
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