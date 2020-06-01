ВОЗ назвала число зараженных коронавирусом в мире

Все новости на карте

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире преодолело отметку в шесть млн, сообщает 1 июня официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На сегодняшний день, в течение которого в разных странах мира было зафиксировано 122 917 случаев заражения коронавирусом, общее число заражённых, зарегистрированных в мире, составляет 6 057 853.

Кроме того, в списках умерших от COVID-19 во всем мире числится 371 166 человек.

Отмечается, что из общего числа заражённых 2 817 232 приходится на Северную, Центральную и Южную Америку.