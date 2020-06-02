Число заражений COVID-19 превысило шесть миллионов 

По данным ВОЗ, в мире за все время пандемии скончались 371 166 пациентов с коронавирусом.

Во всем мире число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом составляет 6 057 853 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

За все время пандемии в мире скончались 371 166 пациентов с COVID-19. За последние сутки в мире умерли 4 тысячи человек, зарегистрировано 122 917 новых случаев заражения, сообщает ВОЗ

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что направит специальную миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса. В состав миссии должны войти ученые из разных стран.

Напомним, что о вспышке ранее неизвестной инфекции сообщили в Китае 31 декабря 2019 года. Уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире. Сейчас США обвиняют Китай в том, что коронавирус мог возникнуть в одной из лабораторий Уханя, который был очагом распространения COVID-19.