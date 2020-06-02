Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число заражений COVID-19 превысило шесть миллионов 

ТК «Звезда» и ещё 26 1 час назад
Число заражений COVID-19 превысило шесть миллионов
Фото: ТАСС
По данным ВОЗ, в мире за все время пандемии скончались 371 166 пациентов с коронавирусом.
Во всем мире число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом составляет 6 057 853 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.
За все время пандемии в мире скончались 371 166 пациентов с COVID-19. За последние сутки в мире умерли 4 тысячи человек, зарегистрировано 122 917 новых случаев заражения, сообщает ВОЗ.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что направит специальную миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса. В состав миссии должны войти ученые из разных стран.
Напомним, что о вспышке ранее неизвестной инфекции сообщили в Китае 31 декабря 2019 года. Уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире. Сейчас США обвиняют Китай в том, что коронавирус мог возникнуть в одной из лабораторий Уханя, который был очагом распространения COVID-19.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
ТК «Звезда»: последние новости
Италия приходит в себя: как выглядит страна после эпидемии COVID-19 Италия приходит в себя: как выглядит страна после эпидемии COVID-19 В Вашингтоне объявили комендантский час и вывели на улицу нацгвардию В Вашингтоне объявили комендантский час и вывели на улицу нацгвардию Есть задержанные: в Лондоне у посольства США устроили митинг в память в Флойде Есть задержанные: в Лондоне у посольства США устроили митинг в память в Флойде
Комментарии
В мире , Ситуация в мире , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
Видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
00:23
Охранник московского магазина наказал грабителей и попал на видео
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
00:50
Опубликовано видео прорыва ПВО «противника» Ту-95МС
Армия Войска
Найден способ остановить распространение коронавируса
00:17
Найден способ остановить распространение коронавируса
Наука и техника
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
01:02
Лукашенко заявил о борьбе с дующими «не оттуда» ветрами
В мире СНГ
В НАТО обратились к России
01:10
В НАТО обратились к России
В мире Армия
Захарова заявила о потерянном праве США
01:35
Захарова заявила о потерянном праве США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение