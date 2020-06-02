Коронавирус вернулся в Китай 

На материковой части Китая за последние сутки выявили пять новых случаев COVID-19, все они — импортированные, то есть больные заразились не на территории КНР. Об этом сообщает Global Times.

Новые случаи выявили в Шанхае, провинциях Сычуань, Гуандун и Шэньси. По данным издания, также за 24 часа в стране зарегистрировали десять новых бессимптомных пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в Китае от коронавируса излечились еще восемь человек, ни один больной не умер.

Как писал «Рамблер», накануне стало известно о вспышке коронавируса в Германии.

В университетском городе Геттинген 160 человек, включая 57 детей и подростков, поместили на карантин после нескольких вечеринок. Пока коронавирус подтвердился у 35 человек, большинство из них — члены многодетных семей.