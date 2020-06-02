Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коронавирус вернулся в Китай 

Мария Иванова и ещё 15 26 минут назад
Коронавирус вернулся в Китай
Фото: Reuters
На материковой части Китая за последние сутки выявили пять новых случаев COVID-19, все они — импортированные, то есть больные заразились не на территории КНР. Об этом сообщает Global Times.
Новые случаи выявили в Шанхае, провинциях Сычуань, Гуандун и Шэньси. По данным издания, также за 24 часа в стране зарегистрировали десять новых бессимптомных пациентов с коронавирусом.
За последние сутки в Китае от коронавируса излечились еще восемь человек, ни один больной не умер.
Как писал «Рамблер», накануне стало известно о вспышке коронавируса в Германии.
В университетском городе Геттинген 160 человек, включая 57 детей и подростков, поместили на карантин после нескольких вечеринок. Пока коронавирус подтвердился у 35 человек, большинство из них — члены многодетных семей.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
В мире , Выборы на Украине , Санкции , Оранжевая революция , Вторая волна , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев засекретит часть плана по «возвращению» Крыма
Киев засекретит часть плана по «возвращению» Крыма
«Слезы в туалете»: как Седокова заработала на квартиру
«Слезы в туалете»: как Седокова заработала на квартиру
«Остановите беспредел»: Кадыров призвал ООН повлиять на США
«Остановите беспредел»: Кадыров призвал ООН повлиять на США
Автомобиль въехал в полицейских в в США
Автомобиль въехал в полицейских в в США
Украина назвала условие подачи воды в Крым
Украина назвала условие подачи воды в Крым
Видео
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
01:07
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
Армия
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
00:33
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
01:45
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
Общество
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
01:08
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
Происшествия
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
03:36
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
В мире Конфликты
Появилось видео подробностей цыганской разборки
01:28
Появилось видео подробностей цыганской разборки
Происшествия
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение