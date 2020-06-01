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В Индии выявили рекордное число заражений коронавирусом за сутки 

News.ru и ещё 5 22 минуты назад
В Индии выявили рекордное число заражений COVID-19
Фото: globallookpress.com
В Индии за сутки зарегистрировали 8392 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордное число инфицированных за 24 часа, сообщили представители местного Минздрава.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в азиатской стране достигло 190 535 человек, жертвами инфекции стали по меньшей мере 5394 человека.
Наибольшее число случаев заражения — 67 655 — зарегистрировано в штате Махараштра, в котором расположены города Мумбаи, Пуна и Нагпур, уточняет CNN.
Как писал NEWS.ru, в Индии добычей обезьян стали пробирки с кровью заражённых коронавирусом. Животные вырвали их из рук лаборанта медицинского колледжа.
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В мире , Другое , Минздрав РФ , CNN , Индия
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