Греция начала избавляться от одноразового пластика 

Министерство окружающей среды и энергетики Греции начало кампанию "Греция без пластика одноразового использования", старт ей дал министр Костис Хадзидакис , который вместе с волонтерами некоммерческих организаций утром в субботу приехал на пляж Схиниа в восточной Аттике собрать мусор.

"Мы продвигаемся вперед с проектами по отказу от одноразового пластика", — заявил министр.

Как сообщила пресс-служба министерства, отказ касается девяти видов изделий из пластмассы, среди них пищевые контейнеры и стаканы из пенополистирола, ватные палочки, одноразовые столовые приборы (вилки, ножи, ложки) и тарелки, соломка для напитков.

Через месяц, по поручению премьер-министра, Греция включит в законопроект соответствующую директиву Европейского сообщества для ее введения с июля 2021 года. В государственном секторе изъятие одноразового пластика начнётся на шесть месяцев раньше, то есть с января 2021 года.

Министерство планирует стимулировать утилизацию пластиковых бутылок из-под воды и напитков. На пластиковые бутылки будет введена плата в несколько евроцентов, и каждый гражданин, который возвращает их, получит эти деньги обратно. Министр сказал, что рынку предоставляется достаточно времени, чтобы избавиться от существующих, накопленных одноразовых пластиков, а также подготовиться к новым экологически чистым альтернативам.

"Мы реализуем соответствующую директиву Сообщества об изъятии одноразовых пластиков не только потому, что этого требуют директивы ЕС, но и потому, что мы глубоко верим в эту политику. Это зеленая политика и политика, направленная на защиту окружающей среды", — сказал Хадзидакис.

Объявляя о начале кампании, Хадзидакис привёл цифры, которые показывают масштабы проблемы с пластиком.

Ежегодно в Европе собирается более 26 миллионов тонн пластиковых отходов, из которых менее трети перерабатывается. По данным ЕС, 85% морского мусора — пластик. 50% морского мусора — одноразовый пластик, а еще 27% — рыболовные снасти.

В Греции используют около 1 миллиона пластиковых стаканчиков каждый день, например, для кофе, или 350 миллионов пластиковых стаканчиков в год.

Борьба с пластиком

Греция несколько лет назад начала ограничивать потребление пластика. С 1 января 2018 года в Греции ввели экологический налог на тонкие одноразовые пластиковые пакеты, чтобы ограничить их потребление как одного из основных средств загрязнения окружающей среды. За каждый пакет требовалось доплатить 4 евроцента. Одновременно государство стимулировало их утилизацию и использование многоразовых пакетов и сумок. В 2019 году одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах подорожали до 9 евроцентов.

Как сообщал РИА Новости бывший первый заместитель министра энергетики и окружающей среды Сократис Фамеллос, потребление полиэтиленовых пакетов в Греции за полтора года снизилось на 80% после того, как с 1 января 2018 года был принят ряд мер по ограничению их потребления и введен экологический налог.

По данным исследования ЕС, до 2010 года в Греции с населением около 11 миллионов человек ежегодно использовали 242 пакета на человека. В 2015 году, согласно данным Института исследований розничной торговли потребительскими товарами (IELKA), в Греции приходилось уже 363 пакета на человека по сравнению со 175 в среднем по ЕС. В 2017 году в Греции использовали около 4,5 миллиарда пакетов каждый год, или около 400 штук в год на человека.

В соответствии с европейскими директивами от 2015 года, власти Греции ставили цель сократить использование пакетов до 90 на человека (на 75%) до конца 2020 года и до 40 (на 90%) до 2025 года.

Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики стали главной экологической проблемой во всем мире — они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса.

В мировой океан, по подсчетам ученых, ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика. По словам экологов, Средиземное море "тонет в пластике", четверть рыбы в Средиземном море может содержать остатки пластика. Половина мусора в море в Греции — это полиэтиленовые пакеты. Стоимость сбора со дна полиэтиленового пакета в 10 раз больше, чем его производство. Только 1% пластиковых пакетов перерабатываются.