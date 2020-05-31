Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Описан испанский опыт прогулок по графику 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Описан испанский опыт прогулок по графику
Фото: РИА Новости
В Испании с 1 июня ряд территорий перейдут на предпоследнюю стадию снятия ограничений по коронавирусу, четыре острова — балеарский Форментера, канарские Гомера, Йерро и Грасиоса — на последнюю, третью стадию. Для них полностью отменяется расписание прогулок и занятий спортом.
Расписание прогулок в стране было введено со 2 мая. Жителям страны разрешили гулять и заниматься спортом, но по графику для разных возрастных категорий. Детям разрешалось гулять с 12 до 19 вечера в сопровождении одного из родителей и не более трех детей одновременно, пожилым и инвалидам, которым необходимо сопровождение, — с 10 по 12 утра и с 19 по 20 вечера, остальным — с 6.00 до 10.00 и с 20 до 23 вечера. Выходить на улицу разрешалось лишь один раз в день, заниматься спортом — в одиночестве, выходить на прогулку в сопровождении максимум одного члена семьи, передает РИА «Новости».
У испанцев такие ограничения вызвали немало вопросов: можно ли один раз в день погулять с ребенком и затем выйти на улицу ради занятий спортом, можно ли гулять с собакой в дополнение к разрешенной прогулке, почему гулять с женой можно, а бегать — нет?
В минздраве Испании при ответе на вопросы призывали к «здравому смыслу и логике» в принятии решений. При этом минимальный штраф за нарушение — 601 евро. К моменту начала снятия карантина полиция предъявила обвинения 800 тыс. жителям Испании, задержаны более 7 тыс. человек.
Расписания не было только для населенных пунктов, где живут не более 5 тыс. человек, а неделю назад ограничения сняли для населенных пунктов до 10 тыс. жителей.
При этом недавно регионы Испании начали переходить с нулевой на первую стадию снятия ограничений — открылись небольшие магазины и террасы баров и ресторанов, и власти так и не объяснили, могут ли испанцы отправиться с семьей в ресторан не во время прогулки. Возник парадокс — гулять можно «по расписанию» в разное время детям, взрослым и пожилым, но собираться на террасе — в любое.
В итоге даже в Мадриде, где действует только первая стадия снятия карантинных мер, на улицах было много людей самых разных возрастов, и проверять каждого полиция уже не в состоянии.
С 25 мая на территориях на первой и второй стадии снятия ограничений разрешили гулять с детьми сразу двум родителям, а также отменили ограничения на количество детей. Разрешено также было гулять компаниями — 10 человек на первой фазе и 15 человек на второй. Для территорий, которые оказались на второй фазе, расписание оставили только для пожилых.
Однако власти Мадрида изменили время прогулок с детьми из-за жары — теперь они могут гулять с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 21.00.
Напомним, в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений, с 1 июня разрешив прогулки по графику, составленному для каждого дома. Газета ВЗГЛЯД разъясняла, какие другие ограничения будут сняты в столице с 1 июня.
Видео дня. SpaceX впервые запустила ракету с астронавтами к МКС
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Индианаполисе убили участника акции протеста В Индианаполисе убили участника акции протеста Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею Кравчук назвал единственный способ «остановить» Россию Кравчук назвал единственный способ «остановить» Россию
Комментарии
В мире , Минздрав РФ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
Песков кардинально изменил свой образ
Песков кардинально изменил свой образ
Видео
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
00:45
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
01:00
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
44:13
Алфёрова: Он очень много натворил в этой жизни
Шоу-бизнес
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
«Уничтожитель» Крымского моста поразил сразу две цели
00:48
«Уничтожитель» Крымского моста поразил сразу две цели
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение