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В Индии выявили 8,4 тысячи новых случаев COVID-19 

РИА Новости 2 часа назад
В Индии выявили 8,4 тысячи новых случаев COVID-19
Фото: © AP Photo / Rajanish Kakade
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,4 тысячи и составляет 182 143, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В субботу сообщалось о 173 763 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 7,9 тысячи), днем ранее — 165 799 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 7,4 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 89 995 человека, выздоровели 86 983 человека (4 614 за сутки), умерли 5 164 человек (193 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания — 65 168 случаев заражения (2 940 за сутки). На втором месте штат Тамилнад — 21 184 заболевших (938 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находятся 18 549 заболевших (1 163 за сутки).
Накануне МВД Индии сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послабления там, где число заболеваний коронавирусом минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , ВОЗ , МВД , Индия
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