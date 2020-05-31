В Индии выявили 8,4 тысячи новых случаев COVID-19 

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,4 тысячи и составляет 182 143, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

В субботу сообщалось о 173 763 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 7,9 тысячи), днем ранее — 165 799 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 7,4 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходят 89 995 человека, выздоровели 86 983 человека (4 614 за сутки), умерли 5 164 человек (193 за сутки).

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания — 65 168 случаев заражения (2 940 за сутки). На втором месте штат Тамилнад — 21 184 заболевших (938 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находятся 18 549 заболевших (1 163 за сутки).

Накануне МВД Индии сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послабления там, где число заболеваний коронавирусом минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.

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