В Индианаполисе убили участника акции протеста 

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В американском Индианаполисе (штат Индиана) погиб по меньшей мере один участник протеста, еще трое получили огнестрельные ранения в ходе протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицией, заявил начальник полиции города Рэндал Тейлор.

Он сообщил, что также легкие травмы получил сотрудник правопорядка. Полиция расследует произошедшее, гражданам рекомендовано избегать мест сбора протестующих, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне полицейские начали обстреливать протестующих у Белого дома «перечными шариками».

Акции протеста в разных городах США были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе из-за действий полиции.