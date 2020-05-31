В Лос-Анджелесе ввели комендантский час

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти ввел комендантский час из-за беспорядков, к которым привела гибель афроамериканца Джорджа Флойда после задержания.

«Мы всегда будем защищать свободу слова и право населения Лос-Анджелеса жить без страха жестокости и вандализма», — отметил он.

Гарсетти заявил, что комендантский час с 20.00 (06.00 мск) и до 05.00 (15.00 мск) вводится для того, чтобы повысить безопасность участников протестов, сотрудников полиции и всех жителей города. По данным ABC, стражи порядка в Лос-Анджелесе применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули против демонстрантов. Более 400 человек были задержаны в ходе протестов, так как полиция объявила незаконным собрания людей в центральных районах в связи с убийством Флойда.