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В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль 

РИА Новости и ещё 2 42 минуты назад
В Манхэттене протестующие перекрыли автомагистраль
Фото: РИА Новости
Группа протестующих в Нью-Йорке перекрыла на время автомагистраль FDR на востоке Манхэттена, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты, протестующие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сели на проезжей части в обоих направлениях, подняли плакаты с надписью "Нет справедливости — нет мира", "жизнь темнокожих тоже имеет значение".
Полиция не предпринимала никаких действий и лишь со стороны наблюдала за происходящим.
Автовладельцы, застрявшие в пробке, не только не выказывали недовольства, но всячески приветствовали протестующих, в том числе автомобильными гудками.
Через некоторое время демонстранты двинулись по автомагистрали на север.
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В мире , США , РИА Новости , Манхэттен , Миннеаполис , Нью-Йорк
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