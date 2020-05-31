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В Канаде началась акция из-за смерти чернокожего в США 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
В Канаде началось антирасистское шествие
Фото: Reuters
Несколько тысяч человек приняли участие в антирасистском шествии в центре Торонто из-за смерти афроамериканца в США при задержании его полицией. Об этом сообщает телеканал CNN, передает ТАСС.
По его данным, акция в Канаде проходит спокойно, участники держат в руках плакаты с надписями: «Нет правосудия, нет мира», «Упразднить полицию», «Больше ни одной жизни чернокожего». Безопасность шествия обеспечивает значительное число сотрудников правопорядка.
В Миннесоте и некоторых других американских штатах на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки в связи со смертью Джорджа Флойда. На американца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако стражи порядка не обратили на это внимание, вскоре после этого мужчина умер в больнице.
В результате беспорядков ранее 30 мая в Окленде два сотрудника Федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения. Один из них скончался. В частности, митинги проходят и возле Белого дома в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп пригрозил протестующим «самыми злобными собаками и самым зловещим оружием», если им удастся преодолеть ограждения. Он также поблагодарил свою охрану и заявил, что эти акции не имеют ничего общего с убийством чернокожего в Миннесоте.
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В мире , Дональд Трамп , Федеральная служба охраны , Канада , США , Торонто
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