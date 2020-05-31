Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число заболевших COVID-19 в мире превысило шесть миллионов человек 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 6 миллионов
Фото: © REUTERS / Sebastian Castaneda
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило шесть миллионов, свыше 367 тысяч человек умерли, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета на 23.55 мск, число случаев заражения во всем мире достигло 6 003 762, по меньше мере 367 356 пациентов с коронавирусом скончались.
Наибольшее число зараженных зафиксировано в США — 1 760 740, там зафиксировано свыше 103 тысяч смертельных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Последние новости
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
В мире , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
Видео
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
Наука и техника Наука
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение