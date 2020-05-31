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Митингующие в Нью-Йорке разбили полицейскую машину 

News.ru 46 минут назад
Митингующие в Нью-Йорке разбили полицейскую машину
Фото: globallookpress.com
Протестующие остановили на улице Нью-Йорка полицейский автомобиль. Они разбили окна в фургоне. Водитель покинул машину и скрылся в неизвестном направлении.
Отмечается, что на акции у памятника пастору и политику Адаму Клейтону Пауэллу звучали призывы избегать насилия. Однако митингующие отправились по улицам города и начали выходить на проезжую часть. Они увидели полицейский автобус и накинулись на него с бутылками. Спустя несколько минут к месту происшествия прибыл наряд полиции.
Как ранее информировал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп похвалил секретную службу за оборону Белого дома от протестующих.
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В мире , США , Дональд Трамп , Нью-Йорк
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