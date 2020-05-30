«Мир слишком далек от победы над коронавирусом»

Covid-19, в отличие от гриппа, заболевание совершенно новое. До этого года ни у кого в мире не было к нему никакого иммунитета. Это значит, что даже при одинаковом уровне смертности, этот коронавирус грозит убить больше людей. А для коллективного иммунитета нужно, чтобы было инфицировано не менее 60% людей.

Эпидемия коронавируса продлится еще долго. В пользу этого говорит целый ряд новых исследований со всего мира, чтобы определить точное количество заболевших.

Официальная статистика число заболевших нередко недооценивает. Но даже в новых исследованиях с более масштабными тестами доля зараженных остается в пределах 10%. Точный порог группового (или «стадного») иммунитета еще не ясен, но ряд экспертов считают, что он будет никак не ниже 60%.

Доля населения с антителами к коронавирусу

Лондон 17,6% (21 мая)

Ухань 10% (20 апреля)

Бостон 9,9% (15 мая)

Барселона 7,1% (13 мая)

Исследования показывают, что даже в наиболее пострадавших городах мира подавляющее большинство жителей для вируса по-прежнему уязвимы.

Некоторые страны, — в частности, Швеция и какое-то время Великобритания — воздерживались от массового карантина в попытке выработать популяционный иммунитет. Но даже там доля зараженных колеблется от 7 до 17%. В Нью-Йорке, где зафиксирована крупнейшая вспышка коронавируса в США , по состоянию на начало мая заразились около 20% жителей, сообщает мэрия на основе проб, взятых в магазинах и общественных местах.

Аналогичные исследования проводятся и в Китае , где коронавирус зародился, но результаты пока не публикуются. Однако, как показало исследование в одной из больниц Уханя, вирусом переболели порядка 10% из тех, кто хочет вернуться на работу.

В совокупности исследования говорят о том, что в ближайшее время коллективного иммунитета мы вряд ли достигнем, считает сотрудник эпидемиологической школы имени Чана при Гарвардском университете Майкл Мина (Michael Mina).

Порог коллективного иммунитета к новому заболеванию еще точно не определен, но многие эпидемиологи полагают, что он наступит не раньше, чем будет инфицировано от 60 до 80% населения и разовьется резистентность или сопротивляемость организма. Более низкий уровень иммунитета среди населения может несколько замедлить распространение заболевания, но полностью исключить массовые вспышки можно будет лишь по достижении популяционного иммунитета.

«Честно говоря, безопасно способа выйти на него у нас не, во всяком случае, не в кратчайшие сроки, — говорит доктор Мина. — В противном случае придется снять все ограничения и пусть вирус гуляет, но как мне кажется, общество решило, что этот вариант нам не подходит».

Новые исследования направлены на поиск антител в крови людей, эти вырабатываемые иммунной системой белки указывают на перенесенную инфекцию. Преимущество этого метода заключается в том, что он охватывает бессимптомных носителей, которые даже не знают, что уже переболели. Недостаток — эти тесты иногда бывают ошибочными. Несколько исследований, включая одно нашумевшее из Калифорнии, уже разругали за погрешность и избирательность.

Серологические исследования с репрезентативной выборкой проводятся по всей Америке и по всему миру.

Эти исследования далеки от совершенства, признает профессор биологии Вашингтонского университета Карл Бергстрём (Carl Bergström). Но по совокупности, говорит он, они дают более адекватное представление о том, как широко успел распространиться коронавирус — и каков потенциал для дальнейшей эпидемии.

По его словам, порог популяционного иммунитета варьируется в зависимости от места и таких факторов как плотность населения и социальное взаимодействие. Но в среднем потребуется минимум 60-процентный уровень иммунитета. Если болезнь распространяется легче, чем принято считать, это число может быть даже выше. Наоборот, при большом разбросе по риску заражения эта цифра может сократиться.

Все оценки популяционного иммунитета исходят из того, что перенесенная инфекция защищает людей от повторного заболевания. Есть убедительные доказательства, что к коронавирусу вырабатывается иммунитет, — но всегда ли, насколько сильный и надолго ли, пока неясно.

Доктор Мина из Гарварда предлагает считать групповой иммунитет своего рода ответным огнем, который замедляет распространение болезни.

Он говорит, что больной, войдя в комнату к здоровым, может заразить двух-трех человек.

«С другой стороны, если у троих из четырех уже есть иммунитет, заражается в среднем один человек или даже меньше», — объясняет он. Этот человек, в свою очередь, тоже заразит меньше народа. Таким образом, вероятность крупной вспышки снижается.

Но даже при коллективном иммунитете некоторые люди все равно заболевают. «Ваш личный риск при контакте с больным не меняется, — говорит профессор эпидемиологии Университета Джона Хопкинса Джипсиамбер Д'Суза (Gypsyamber D'Souza). — Но падает сам риск контакта».

Болезни вроде кори и ветряной оспы, которыми когда-то болели все дети, сейчас в США сошли на нет, — вакцины помогли выработать достаточный популяционный иммунитет для сдерживания вспышек.

Вакцины против коронавируса у нас нет, поэтому на пути к популяционному иммунитету без нового, более эффективного лечения будет больше заболевших — и больше смертей.

Если исходить из того, что популяционный иммунитет наступает на уровне 60%, получается, что Нью-Йорку остается еще две трети пути. А смертность пока что составляет 250 на 100 000 нью-йоркцев. Миллионы горожан по-прежнему могут заразиться, а десятки тысяч могут умереть.

«Разве кто-нибудь возьмется советовать другим то, через что прошел Нью-Йорк?— рассуждает доцент кафедры биостатистики Университета Флориды Натали Дин (Natalie Dean). — Сейчас многие говорят о «контролируемом заражении" молодежи. Но рассчитывать на контроль — самонадеянность. Управлять инфекцией очень сложно».

Вирус поражает население неравномерно, общины с низкими доходами и этнические меньшинства пострадали сильнее. Как показало тестирование на антитела, в некоторых районах Бронкса и Бруклина уровень заболеваемости вдвое выше, чем в целом по Нью-Йорку, сообщил в четверг губернатор штата Эндрю Куомо (Andrew Cuomo). Эти районы уже приближаются к порогу коллективного иммунитета, при котором новые вспышки становятся все менее вероятными. Но поскольку они не изолированы от остального города, где уровень иммунитета намного ниже, жители по-прежнему подвергаются риску.

В других городах доля людей с антителами, судя по серологическим исследованиям, гораздо ниже. Качество этих исследований несколько варьируется, — либо выборки были не вполне случайными, либо тесты недостаточно точными. Однако ряд исследований свидетельствует, что в большинстве мест заболевших должно минимум в десять раз больше (а значит, и смертей тоже) — и только тогда удастся достичь точки, когда новые вспышки можно будет исключить.

Еще серологические исследования помогают ученым установить смертельность вируса — насколько он опасен. Пока что все оценки смертности носят приблизительный характер. Чтобы точно рассчитать их, важно знать, сколько людей в том или ином месте умерло от вируса и сколько всего заразилось. Официальные показатели заболеваемости исходят из результатов тестирования и не всегда отражают истинные масштабы распространения инфекции. Подлинный охват вспышки выявляет серология.

В Нью-Йорке, где к 2 мая по данным тестирования на антитела заразилось до 20% жителей, смертность составила около 1% — погибло более 18 тысяч человек.

Для сравнения, смертность от гриппа оценивается в 0,1-0,2%. Но подсчет случаев сезонного гриппа не настолько точен, как серологические тесты. К тому же число зараженных зачастую занижается, а число смертельных исходов — наоборот, завышается.

Но даже будь смертность точно такой же, covid-19 как заболевание гораздо опаснее гриппа. Риск заболеть и умереть по мере распространения эпидемии гораздо выше.

Каждый сезон заболеть гриппом рискует порядка половины населения. У многих уже есть какой-либо иммунитет — либо они уже переболели аналогичным штаммом гриппа, либо сделали правильную прививку, которая совпала со штаммом этого года.

Этой доли для популяционного иммунитета недостаточно, — и грипп приходит каждый год. Но у населения есть преимущество частичного иммунитета: в нормальный год рискует заболеть лишь часть взрослых, и скорость распространения ниже. Получается, что риск смерти тоже снижается.

Covid-19, в отличие от гриппа, заболевание совершенно новое. До этого года ни у кого в мире не было к нему никакого иммунитета. А это значит, что даже при одинаковом уровне смертности, covid-19 грозит убить больше людей. Один процент от большого числа заболевших выше, чем аналогичный процент от меньшего числа.

«Не все 328 миллионов американцев попадают в группу риска с началом сезона гриппа каждую осень, — говорит доцент эпидемиологии Калифорнийского университета в Ирвайне Эндрю Ноймер (Andrew Noymer). — Но ровно столько подвергается риску, когда появляется новая инфекция».