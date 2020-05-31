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В Венесуэле ослабят карантин 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Венесуэле ослабят карантин
Фото: РИА Новости
Власти Венесуэлы намерены ввести послабления в различных секторах экономики с 1 июня, сообщил президент страны Николас Мадуро. Ранее он сообщил о намерении с 1 июня начать поэтапное смягчение карантина, введенного из-за коронавируса, с учетом эпидемиологической обстановки. В случае роста числа заражений в том или ином регионе может вводиться локальный, выборочный карантин или комендантский час.
"К этому этапу присоединятся новые сектора с различным расписанием — банки, стоматологические консультации, строительство", — сказал он, трансляция его выступления велась в Twitter.
Также будет разрешено работать парикмахерским, ателье, обувным магазинам, автомастерским. Мадуро пояснил, что Венесуэла применит свою модель — 5+10. Пять дней послаблений и 10 дней карантина. Эта система начнет действовать с 1 июня.
Послабления не коснутся районов, находящихся на границе Бразилии и Колумбии, где зафиксировано большое число заболеваний коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
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В мире , Латинская Америка , ВОЗ , Венесуэла
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