США испугались России и Турции в Ливии

Россия вступила в спор о статусе выпущенных Гознаком денег для Ливии , которые были конфискованы на Мальте некоторое время назад. МИД РФ заявил, что направленная в Тобрук партия динаров была напечатана в соответствии с договорённостями между российским предприятием и восточно-ливийскими органами власти. Накануне Госдепартамент США выдвинул обвинения в адрес Москвы , сообщив о «притоке контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России». Это стало вторым за короткий срок заявлением американцев о связи РФ с ливийским конфликтом.

Скандал разгорелся вокруг партии динаров на сумму $1,1 млрд 26 мая власти Мальты сообщили, что им удалось задержать груз с контрафактными деньгами для руководства на востоке Ливии. Российское дипведомство, в свою очередь, выступило со встречным заявлением о том, что контракт на печать денег был подписан в 2015 году между АО «Гознак» и главой Центрального банка Ливии, а также был утверждён восточно-ливийскими органами власти (палатой представителей — парламентом). В рамках исполнения своих обязательств Москва и направила в Тобрук груз с выпущенными ливийскими банкнотами, утверждают на Смоленской площади.

При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики, — отметили в МИД РФ. — Фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике.

А в заявлении Гознака говорится, что Экспертная комиссия по вопросам Ливии при Совете Безопасности ООН не обнаружила нарушений санкционного режима в поставке подобных банкнот из РФ. При этом АО «Гознак» и ЦБ на востоке Ливии неоднократно пытались добиться объяснений от мальтийских властей по поводу задержания таможней страны груза с банкнотами Центрального банка Ливии, однако те не предоставили разъяснений, отмечается в сообщении российского предприятия.

В настоящее время в бывшей Джамахирии действуют два Центральных банка — в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, и то, которое находится в Бенгази. Россия считает, что восточно-ливийский ЦБ обладает легитимностью.

Внимание общественности к проблеме национальной валюты привлекло заявление Госдепа, в котором приветствовались действия властей Мальты и говорилось, что приток «контрафактных» денег усугубляет проблемы Ливии. Как отмечали в американском дипведомстве, инцидент с задержанием ливийских динаров на Мальте ещё раз подчёркивает необходимость прекращения Россией «дестабилизирующих действий в Ливии».

Вопрос легитимности интерпретируется в бывшей Джамахирии по-разному. В разговоре c NEWS.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов уточняет: если речь идёт о нефтяных компаниях в Ливии, то легитимной является только та, которая базируется в Триполи, — Национальная нефтяная компания (NOC).

Кирилл Семёнов, руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам:

Вне зависимости от того, уполномочила ли палата представителей экспортировать нефть через NOC Бенгази, проданная этой компанией нефть будет считаться контрабандной. Если исходить из этой аналогии, то и банкноты, выпущенные Центробанком из Тобрука, могут также быть сочтены фальшивыми, вне зависимости от позиции палаты представителей.

Примечательно, что ситуации с банкнотами предшествовали обвинения Пентагона в том, что российская сторона могла предоставить командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару как минимум 14 военных самолётов собственного производства — Су-24 и МиГ-29, которые могут находиться на базах ЛНА. Данные американского оборонного ведомства подтверждались из других источников: на спутниковых снимках коммерческих компаний ранее были зафиксированы МиГ-29 на авиабазе Эль-Джуфра и, предположительно, похожие на Су-24 авиамашины в лёгких укрытиях — в районе Аль-Хадим.

30 мая в армии Сирии на волне обвинений в том, что боевые самолёты в Ливию были переброшены из САР, заявили: Россия вроде как действительно передала ВВС республики модернизированные МиГ-29. Однако это заявление может быть попыткой прикрыть авиамост из Сирии в Ливию — не исключено, что истребители будут курсировать для проведения активной фазы операции по поддержке Хафтара.