Оценено влияние беспорядков на президентскую гонку в США

Протесты в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции добавят неопределенности в президентскую гонку, считает экс-сенатор штата Пенсильвания, партнер юридической фирмы Marks & Sokolov Брюс Маркс

"Убийство Флойда отвлекло внимание от охватившей Америку пандемии COVID-19, добавив еще больше неопределенности президентской кампании 2020 года", — сказал Маркс РИА Новости.

Он отметил разные подходы президента-республиканца Дональда Трампа и его наиболее вероятного соперника Джо Байдена . Трамп осудил убийство Флойда и призвал к задержанию как виновных полицейских, так и участников беспорядков. Маркс, являющийся сторонником Трампа, считает также, что Байден в недостаточной мере осудил беспорядки.

Маркс отметил также использование с обеих сторон жестких выражений, часто политизированных. Трамп использовал ряд эпитетов, в том числе "головорезы". В свою очередь, демократы говорили о том, что насилие подстрекают "внешние агитаторы", то есть приезжие из других штатов активисты, не гнушающиеся насилием и намеренные перехватить тематику протеста в своих интересах. Но "внешние агитаторы" — особенно неудачное выражение, поскольку в 1960-е его часто использовали как антисемитское оскорбление в адрес активистов, часто евреев, которые приезжали в южные штаты помогать афроамериканцам бороться за свои гражданские права и голосовать на выборах.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.