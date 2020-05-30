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Помпео потребовал у России освободить Уилана 

News.ru 29 минут назад
Помпео обратился с требованием к России
Фото: EPA
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что российские власти должны отпустить гражданина США Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже.
Неприемлемо, что Полу Уилану отказывали в необходимой ему медицинской помощи, пока его состояние не стало ужасным. Мы требуем освобождения Пола, — написал Помпео в Twitter.
27 мая Уилан, который содержится в «Лефортово», пожаловался на обострение заболевания. Его осмотрели врачи медсанчасти и направили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там Уилану провели несложную операцию по удалению грыжи. Ранее обвиняемый отказывался от этой операции.
Уилан был задержан сотрудниками ФСБ 28 декабря 2018 года. У него нашли флеш-накопитель с секретной информацией. Защита утверждает, что Уилан считал, что на флешке была его личная информация, с которой он не успел ознакомиться.
NEWS.ru писал, что гособвинение требует приговорить Уилана к 18 года колонии. На заседании 25 мая в Мосгорсуде американец заявил о своей невиновности и попросил его оправдать. Приговор будет оглашён 15 июня.
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В мире , ФСБ , Мосгорсуд , США
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