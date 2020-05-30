Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Желавшего стать президентом Белоруссии блогера обвинили в нападении на милицию 

Lenta.ru 33 минуты назад
Метившему в президенты Белоруссии предъявили обвинение
Фото: Lenta.ru
Белорусского блогера Сергея Тихановского, желавшего поучаствовать в выборах президента республики, обвинили в нападении на сотрудников милиции. Об этом сообщает Tut.by.
«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский», — говорится в сообщении МВД Белоруссии.
По данным ведомства, двоим милиционерам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов. Максимальный срок наказания по статье 364 Уголовного кодекса Белоруссии — лишение свободы на срок до шести лет.
Инцидент произошел во время сбора подписей в пользу супруги блогера Светланы. Из-за административного ареста Тихановскому не удалось зарегистрировать инициативную группу в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты. У пикета произошел конфликт, в котором пострадал правоохранитель. В результате Тихановский и еще девять человек были задержаны бойцами ОМОН.
Тихановский — автор популярного у белорусских пользователей соцсетей YouTube-канала «Страна для жизни». 6 мая его задержали за участие в несанкционированном митинге, прошедшем 20 декабря 2019 года. Соответствующее постановление суд вынес 10 января 2020 года. 9 мая Тихановский заявил о решении участвовать в президентских выборах.
19 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в 2020 году выборы президента, которые должны состояться не позднее 30 августа, пройдут честно и порядочно.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Последние новости
В России захотели штрафовать за отказ от вакцинации В России захотели штрафовать за отказ от вакцинации Перечислены охваченные бунтами города США Перечислены охваченные бунтами города США Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2» Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Комментарии 11
В мире , Александр Лукашенко , МВД , Гродно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Бывших эскортниц не бывает»: подноготная шоу «Холостяк»
«Бывших эскортниц не бывает»: подноготная шоу «Холостяк»
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
Экс-глава российского города сбежала с миллионами
Экс-глава российского города сбежала с миллионами
«Достал и засунул каждому в рот»
«Достал и засунул каждому в рот»
Видео
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
В США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
В США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже
00:17
Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение