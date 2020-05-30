Метившему в президенты Белоруссии предъявили обвинение

Белорусского блогера Сергея Тихановского, желавшего поучаствовать в выборах президента республики, обвинили в нападении на сотрудников милиции. Об этом сообщает Tut.by.

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский», — говорится в сообщении МВД Белоруссии.

По данным ведомства, двоим милиционерам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов. Максимальный срок наказания по статье 364 Уголовного кодекса Белоруссии — лишение свободы на срок до шести лет.

Инцидент произошел во время сбора подписей в пользу супруги блогера Светланы. Из-за административного ареста Тихановскому не удалось зарегистрировать инициативную группу в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты. У пикета произошел конфликт, в котором пострадал правоохранитель. В результате Тихановский и еще девять человек были задержаны бойцами ОМОН.

Тихановский — автор популярного у белорусских пользователей соцсетей YouTube-канала «Страна для жизни». 6 мая его задержали за участие в несанкционированном митинге, прошедшем 20 декабря 2019 года. Соответствующее постановление суд вынес 10 января 2020 года. 9 мая Тихановский заявил о решении участвовать в президентских выборах.