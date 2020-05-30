Помпео пообещал защитить США от «тирании» Пекина

"Коммунистическая партия Китая разрушает то, что отличало Гонконг от остального Китая. В результате президент [США Дональд Трамп] больше не верит, что [было бы] оправданным относиться к Гонконгу так же, как и раньше. США защитят себя от тирании КПК", — утверждает глава американского внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Ранее Вашингтон подверг критике принятие Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Власти США восприняли это как нарушение автономного статуса этой территории и обещали ответить санкциями. В пятницу Трамп сообщил, что в связи с действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг.