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В Италии предложили учредить день солидарности с Россией 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В Италии могут учредить праздник в честь России
Фото: ТАСС
Итальянская благотворительная ассоциация "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) предложила учредить день солидарности с Россией в память о помощи, которую РФ оказала Италии в борьбе с распространения эпидемии коронавируса COVID-19.
Как рассказал РИА Новости ее президента Эннио Бордато, он направил письма мэрам порядка 90 городов области Ломбардия, а также руководителям фракций в обеих палатах национального парламента.
"Я решил, что после того, как российские медики уехали домой, эта великая страница солидарности обеих стран не должна быть забыта", — сказал Бордато, напомнив о других эпизодах, когда Россия оказывала помощь Италии.
"Начиная с помощи российских моряков в разрушенной землетрясением Мессине и спасения дирижабля Умберто Нобиле, до землетрясения в Аквиле и наводнения в Венеции — это не должно быть оставлено позади", — заявил глава благотворительной организации.
В обращении к мэрам городов провинций Брешия и Бергамо Бордато просит их поддержать инициативу через избранных на их территории парламентариев.
"В самые трагические и мрачные моменты эпидемии Россия стала страной, которая больше всего помогла Италии и особенно многим городам вокруг Бергамо и Брешии", — говорится в письме.
Текст послания к главам парламентских группы обращает их внимание на историю отношений России и Италии. Отмечается, что "в последние десятилетия судьба Италии и России переплетается все больше".
Помощь РФ в борьбе со вспышкой Covid-19 была "единодушно признано местными властями представителями Вооруженных сил, гражданским обществом и тысячами жителей Ломбардии и Италии", отмечает документ.
"Как президент гуманитарной организации, действующей в России с 2001 года для оказания помощи детям, я прошу вас содействовать учреждению итальянского-российского Дня солидарности, который не только бы запомнил эту последнюю страницу братской солидарности с нашей страной, но и стал бы свидетельством истории двух дружественных народов", — пишет Бордато.
С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий, 104 российских военных специалиста, из которых 32 — медики, прибыли в североитальянскую область Ломбардия. Позднее еще два российских борта с необходимыми материалами приземлились в Бергамо и Вероне.
Специалисты из РФ провели дезинфекцию домов для престарелых в около 100 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. Кроме того, за время работы российских медиков в полевом госпитале Бергамо он принял на лечение 112 человек, 76 из них выздоровели и выписаны.
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В мире , Министерство обороны , Италия
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