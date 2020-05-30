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Перед Белым домом начались столкновения 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
Перед Белым домом ночью 30 мая начались столкновения протестующих с сотрудниками Секретной службы США, сообщает CNN.
Стычки возле резиденции главы государства длились более пяти часов. Демонстранты кричали на президентскую охрану, бросали разные предметы и пытались опрокинуть металлические ограждения. Как минимум один раз сотрудник Секретной службы отреагировал, распылив в толпу перцовый баллончик.
Протестующие скандировали лозунги в поддержку умершего в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда и выражали неприязнь к президенту Дональду Трампу, отмечает CNN.
По данным телеканала, более 30 крупных городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти Флойда. Выступления против власти проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. В некоторых случаях бунты сопровождаются стрельбой, в частности в Окленде был убит один сотрудник Федеральной службы охраны США. Наиболее неспокойная ситуация наблюдается в Миннеаполисе, где федеральные власти готовятся развернуть контингент военной полиции.
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, длятся в Миннеаполисе с 26 мая, позднее они начались и в других городах США. Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Федеральная служба охраны , CNN , Миннеаполис , США
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