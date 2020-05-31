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В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7 

РИА Новости 1 час назад
В Сеуле отреагировали на планы Трампа по G7
Фото: © EPA
Южная Корея в курсе сообщений о намерении президента США Дональда Трампа пригласить ее на саммит G7, обсудит возможные детали с американской стороной.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. В Белом Доме заявили, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".
"Мы осведомлены о сообщениях касательно приглашения Южной Кореи на саммит G7, в дальнейшем будем обсуждать это с американской стороной", — сообщил журналистам осведомленный источник в президентской администрации.
Изначально саммит планировался на июнь, и Трамп надеялся провести его в очном формате до конца месяца, но из-за пандемии коронавируса было решено перенести мероприятие.
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В мире , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ
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