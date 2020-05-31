В Сеуле отреагировали на планы Трампа по G7

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. В Белом Доме заявили, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить "будущее Китая".

"Мы осведомлены о сообщениях касательно приглашения Южной Кореи на саммит G7, в дальнейшем будем обсуждать это с американской стороной", — сообщил журналистам осведомленный источник в президентской администрации.

Изначально саммит планировался на июнь, и Трамп надеялся провести его в очном формате до конца месяца, но из-за пандемии коронавируса было решено перенести мероприятие.