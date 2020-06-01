Украина возобновляет перевозки и открывает спортзалы

На Украине в понедельник начался третий этап смягчения карантинных мер, который предполагает возобновление работы спортзалов и межобластных перевозок. В то же время, как отметили в Минздраве , по уровню заболеваемости не готовы к третьему этапу ослабления карантина Киев , Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Перечень послаблений обнародовало накануне руководство министерства здравоохранения.

"С 1 июня — следующий этап смягчения карантинных мер. С понедельника будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов. Также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта", — сказал глава ведомства Максим Степанов.

При этом он обратил внимание на необходимость соблюдения ряда условий, среди которых измерение температуры и обработка антисептиком на входе, нахождение только одного человека на площади 10 кв.м, запрет на многоразовые полотенца. К тому же, обязательно использование медицинских масок. По словам Степанова, на третьем этапе остается запрет на работу массажных кабинетов и СПА-зон.

С 1 июня планировалось возобновить все наземные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении, а с 15 июня — авиационное сообщение. Однако глава Минздрава уточнил, что 1 июня открывается межобластное сообщение только в тех регионах, где это позволяет эпидемическая ситуация. При этом, сказал он, в случае ухудшения местные власти могут принять решение о прекращении транспортного сообщения. Пока "Укржелдороги" сообщили о возобновлении движения 214 пригородных электричек в 10 областях, в частности, в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой.

С понедельника также открывается для посетителей зона отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС. Кроме того, с 1 июня по договоренности с Молдавией и Словакией Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с этими странами.

Поэтапное ослабление

Первый случай коронавируса в стране зафиксирован 3 марта. До 22 июня в стране действует карантин, однако 11 мая начался первый этап ослабления ограничительных мер, во время которого разрешили работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения. Второй этап послабления начался 22 мая, когда страна перешла на модель так называемого адаптивного карантина, что означает ослабление противоэпидемических мер в регионах по решению местных комиссий.

С 22 мая в Киеве с возобновил работу наземный общественный транспорт и магазины площадью до 1 тыс. кв. м, с 25 мая открыли метрополитен. В столице и регионах во время второго этапа смягчения карантина разрешили проведение спортивных мероприятий с участием до 50 человек и без зрителей, проведение религиозных мероприятий с соблюдением нормы не более одного человека на 10 кв м, работу городского, пригородного и внутриобластного транспорта, а также разрешили открыть гостиницы.

Возможно, ситуация с распространением вируса внесет свои коррективы в план ослабления карантинных мер, поскольку высокая динамика заболеваемости сохраняется. Так, в воскресенье утром Минздрав сообщил, что число выявленных заражений коронавирусом достигло 23 672, увеличившись за сутки на 468 по сравнению с 393 заболевшими днем ранее.