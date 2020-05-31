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На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 19 1 час назад
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки выросло на 468, до 23 672, умерли еще 12 человек, выздоровели 227 человек, заявил в воскресенье на брифинге в Киеве министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 468 человека, зафиксированы 12 летальных случаев. При этом выздоровело 227 человек. За все время пандемии в Украине заболело 23 672, выздоровело 9 538 человек, а летальных случаев — 708", — заявил Степанов.
Также министр сообщил, что среди выявленных за сутки случаев 67 заболевших медработников и 12 детей, всего за все время пандемии заболело 1712 детей и 4542 медработников.
Наибольшее число заболевших за последние сутки было выявлено в Черновицкой (43 человека) и Харьковской областях (41 человек), а также в Киеве (81 человек).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заражения, свыше 362 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Максим Степанов , ВОЗ , Киев
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