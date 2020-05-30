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Израильские полицейские по ошибке застрелили жителя Восточного Иерусалима 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Израильские полицейские застрелили не того человека
Фото: globallookpress.com
Сотрудники пограничной полиции Израиля по ошибке застрелили убегавшего от них жителя Восточного Иерусалима, приняв его за вооружённого человека.
Около Львиных ворот Старого города Иерусалима полицейский патруль заметил человека с подозрительным предметом в руке, который выглядел как пистолет, — сообщает пресс-служба полиции.
Полицейские потребовали человека остановиться и начали его преследовать. Затем они открыли по нему огонь.
Отмечается, что оружия у убитого молодого человека найдено не было. В настоящее время полиция проводит расследование для выяснения правомерности открытия огня и изучает камеры видеонаблюдения.
По словам родственников погибшего, молодой человек страдал от психических расстройств и мог не понять требований полиции.
Как ранее писал NEWS.ru, в торговом центре города Авентура (штат Флорида) произошла стрельба. В результате инцидента два человека получили ранения.
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В мире , Ближний Восток , Иерусалим , Израиль
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