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Дневник указал на возможное местонахождение золота нацистов 

Майк Габриелян и ещё 1 42 минуты назад
Раскрыто возможное местонахождение золота нацистов
Фото: globallookpress.com
Стало известно, где может находиться золотой клад в 1,54 млрд долларов, спрятанный нацистами в 1945 году от Красной Армии. Об этом сообщает издание The First News со ссылкой на главу немецко-польского фонда «Силезский мост» Романа Фурманяка.
Фурманяк опирается на подаренный фонду дневник офицера СС. В нём перечисляются 11 мест в Нижней Силезии и Ополе.
По мнению эксперта, золотой клад спрятан во дворце Хохберг в Нижней Силезии (около 40 км от границы с Чехией. Туда, во время наступления Красной армии, нацисты вывезли сокровища из Бреслау
Золото стоимостью в миллиарды евро, а также другие ценные вещи находятся на дне заброшенного 60-метрового колодца на территории дворца. Его засыпали с помощью взрывов. Нацисты убили и работников, опускавших богатства в колодец. Вероятно, что их трупы также лежат на дне.
Сообщается, что в других местах, описанных в дневнике, хранятся религиозные артефакты, собранные Аненербе, а также украденные произведения искусства из всей Европы. Возможно, среди них — «Портрет молодого человека» Рафаэля.
О существовании военного дневника, который вел эсэсовец, стало известно в марте прошлого года. «Силезский мост» заявил, что получил дневник от партнеров в Германии.
Предполагаемый тайник во дворце Хохберг — не новость для историков. Дворец числился в «Списке Грундмана», насчитывающем 74 тайных хранилищ сокровищ нацистов. После окончания войны специалисты СССР и ПНР проверили эти места, но клада не нашли.
Дневник связывают с именем штандартенфюрера Эгона Олленхауэра. Однако в военных архивах нет сведений о таком члене СС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 4 тонны золота нацистов обнаружено на затонувшем корабле у берегов Исландии.
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